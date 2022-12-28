С.Аблалиев: «Более 400 тысяч квадратных метров жилья сдали в 2022 году»

В Северо-Казахстанской области активно развивается сфера строительства. Ежегодно появляются социально-значимые объекты и жилые комплексы. К примеру, в этом году объём работ здесь вырос почти на 40%, ввели в эксплуатацию 401 тысячу квадратных метров жилья. Об этом журналистам рассказал заместитель акима области Сатжан Аблалиев.

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима СКО

— «В настоящее время ведется строительство 27-ми многоквартирных домов. Строительство высоток осуществляется на месте старого и ветхого жилья, уже снесено более 1 700 частных домов. В основном строительство сосредоточено в мкр. «Жас Оркен», «Орталық», «Береке» и «Копай». Начата работа по обновлению микрорайона «Копай». Проект детальной планировки площадью 44,6 га включает в себя строительство еще 27-ми многоквартирных жилых домов на 2,8 тыс. квартир, в текущем году начато строительство 6 домов».

В фокусе внимания — развитие массового спорта и образования. Так, в районах области возвели 8 физкультурно-оздоровительных комплексов и 7 крытых хоккейных кортов. В скором времени появятся ещё 7 объектов. Планируют реконструировать и стадион «Карасай».

Рассказал Сатжан Аблалиев и о том, что в сфере образования также провели большую работу. В рамках национального проекта «Білімді ұлт» построили 4 школы на 2700 ученических мест.

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима СКО

— «В Тайыншинском районе идёт строительство двух школ на 600 и 120 мест. Также, в рамках исполнения поручения Главы государства начали строительство коррекционной школы-интерната на 300 мест в микрорайоне «Береке». В рамках национального проекта «Комфортная школа» с 2023 года в микрорайонах «Копай», «Жас Өркен», «Орман», «Береке» смогут обучаться более 6 тысяч детей. Планируется строительство 4 новых школ. В этом году построили новый корпус для университета, продолжаем строительство 3-х общежитий».

Что касается здравоохранения, здесь тоже идёт активная работа. Например, в микрорайонах «Береке» и «Жас Оркен» строят поликлиники на 250 посещений. А в 2023-м планируют построить 4 врачебные амбулатории и два фельдшерско-акушерских пункта.

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима СКО

— «В рамках Комплексного плана планируется строительство районной поликлиники на 250 посещений в селе Кишкенеколь Уалихановского района. В рамках программы «Ауыл-ел бесігі» в следующем году будет завершен капитальный ремонт 4 больниц. В случае выделения дополнительных средств планируем дополнительно отремонтировать еще 5 объектов здравоохранения».

Говорил заместитель акима области и о теплоснабжении. В следующем году здесь реализуют 3 проекта на сумму 2,5 млрд тенге, что позволит обеспечить стабильным теплоснабжением 72 многоквартирных жилых дома и дополнительно подключить ещё 138.