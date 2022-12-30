Закулисье театра кукол: как создается новогоднее чудо

Канун Нового года — это особое время для театра кукол. Здесь юным зрителям дарят не просто эмоции, а настоящее новогоднее чудо. Начинается оно со сказки. Готовят ее не только актеры и режиссер. Художник театра совместно с декораторами «оживляет» куклы, создавая им мимику. Сделаны они из разных материалов и разными техниками. Всё зависит от характера персонажа, его размера и специфики постановки.

((82/ ЮЛИЯ ВЫСОТИНА, актриса:

///01:55 — Начинались репитиции Нового года. Было местами сложно, местами интересно. Потому что с некоторыми куклами мы столкнулись впервые. Не пробовали такими управлять. Это оказалось интересно, весело. Например, у нас есть поролоновые человечки. Куколки очень простые, но мы таких ни разу не держали. Было очень интересно их осваивать.))

В предновогоднюю неделю работа приносит особые эмоции, признаётся Юлия. Большой поток детей, ждущих новогоднего чуда. И это чудо оживает на сцене в руках актёров. В этом году мальчишкам и девчонкам предложили отправиться в увлекательное новогоднее приключение вместе с главной героиней постановки -маленькой Дианой.

((интершум 67))

Радуют театралы юных зрителей всю предновогоднюю неделю и весёлыми утренниками. Играют в игры, водят хороводы вокруг нарядной ёлки. Сегодня к детишкам пришёл Снеговик-почтовик прямиком из Северного Полюса с письмом от Санты Клауса.

((интершум 87///00:12))

Ребята помогли зажечь ёлку и рассказали, как проводят праздник дома.

((БЛИЦ:

///132///00:47 — Расскажи, как ты дома празднуешь Новый год? — Мы приходим к бабушке, и запускаем салюты. И мы поздравляем всех с праздником и дарим подарки. //00:07 — Мне понравилась больше всего Снегурочка. ///00:22 — Она мне понравилась, потому что она была весёлая и яркая, очень хорошая.

////133///00:00 — Мне понравилась ёлка, Дед Мороз, Снегурочка, и в общем, всё понравилось. ))

Дед Мороз и Снегурочка, и конечно, символы уходящего и предстоящего года — Тигрёнок и Зайчонок, а также пухлый и веселый Снеговик-почтовик. Яркие костюмы радуют глаз. А шьют их прямо здесь, в костюмерной театра. Там же, где делают куклы.

((ЛЮФТ:ТАТЬЯНА КОНДРАШОВА, художник-декоратор:

///00:34 — Прежде, чем делать спектакль режиссёр и художник предоставляют нам эскизы, технические чертежи. И мы по ним работаем, создаём куклы. ))

В новом году театр продолжит радовать зрителя. В январе юных гостей ждут новинки.