Прогноз оккультного психолога на 2023-й год

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

2022-й год подходит к концу. Совсем скоро в свои законные права вступит 2023-й. На какие сферы жизни важно будет обратить внимание в следующие 12 месяцев? Съёмочная группа МТРК обратилась с этим вопросом к оккультному психологу. Верить этому прогнозу или отрицать его, выбор каждого.

По прогнозу оккультного психолога Маржан Таимуратовой 2023-й год пройдет под влиянием числа 7. По ее мнению, эта цифра обладает большой энергией. Именно она будет заставлять людей сильнее прислушиваться к своим мыслям и желаниям, внимательнее относиться к сигналам, связанным с телом. Потому в 2023-м нужно внимательнее относиться к проблемам со здоровьем. Особенно это актуально для тех пар, которые планируют рождение детей. Год черного водяного кролика идеально для этого подходит, считает Маржан Таимуратова.

МАРЖАН ТАИМУРАТОВА, оккультный психолог:

— Это символ новой семьи. Я не буду затрагивать семьи, которые уже состоялись, но для новых семей это будет самый благоприятный период. Это год искушений, соблазнов. Такой год, который будет сулить всему на свете любовь, т.е. все, что я вижу, все я буду любить. Чего не стоило бы делать, так это вестись на эти искушения, потому что это немного испытательный период.

Речь идет об испытаниях для пар, которые сомневаются в том, стоит ли им продолжать отношения. Те, кто захотят сохранить их, обязательно это сделают. 2023-й, по мнению оккультного психолога, идеально подойдет для открытия нового дела. Опытным предпринимателям новый год тоже будет благоволить.

МАРЖАН ТАИМУРАТОВА, оккультный психолог:

— Все старое можно будет благополучно заканчивать к третьему месяцу 2023 года, это март месяц. Благоприятно закрывать за собой все долги, незавершенные договоры, которые подходят к своему завершению. И начинать новое дело. Нужно будет раскрываться по полной, не бояться своих идей, не боятся новых вложений, новых знакомств и открытий.

Какими они будут и когда именно, покажет время.

