Новый год на рабочем месте: как отмечают праздник полицейские?

Праздничные дни в усиленном режиме проведут сотрудники органов внутренних дел. Это центр оперативного управления. За тишиной и спокойствием горожан здесь следят больше 50-ти камер видеонаблюдения. Рустам Джакупов в новогоднюю ночь дежурит 3-й раз.

((РУСТАМ ДЖАКУПОВ, оперативный дежурный штаба ДП СКО

368 1,01: «Первый раз заступал в 2016 году.

1,14: Смена проходила в обычном режиме. Всё было тихо, спокойно.

1,27: Как показывает практика, в основном, все происшествия происходят на первые числа января».))

Поздравление Президента Рустам Джакупов слушает вместе с коллегами на рабочем месте. Вместе организовывают небольшое чаепитие, а после приступают к своим обязанностям. Не жалуется на рабочий график и Диас Жаров, несмотря на то, что дома его будет ждать семья. Праздник праздником, а работа — служебный долг, считает Диас.

((ДИАС ЖАРОВ, инспектор службы батальона патрульоной полиции ДП СКО

001 0,24: «В новогоднюю ночь это будет моя 5 смена.

1,18: Поздравляем с напарником друг друга. Если получается, то заезжаем домой поздравить семью.

1,58: Поначалу супруга была в недоумении, а со временем уже привыкла».))

Наряду с полицейскими Новый год на рабочем месте встретят и другие представители служб экстренного реагирования. Это спасатели и врачи.