2022 год запомнится североказахстанцам достижениями в разных сферах

В последние числа декабря принято подводить итоги. 2022 год запомнится североказахстанцам значительными достижениями. Несмотря на сложные погодные условия, аграрии региона собрали хороший урожай. По зерновым в среднем 15 ц/га, а в некоторых районах области 18 ц/га и выше. Валовой сбор по масличным культурам перевалил за полтысячи тонн. В Северо-Казахстанской области продолжают развивать молочное животноводство. В этом году велось строительство 17-ти молочно-товарных комплексов. Большую их часть уже ввели в эксплуатацию. В конце года в области открылись две бройлерные птицефабрики. Они находятся в Кызылжарском и Аккайынском районах.

БЕРИК АКМУРЗИН, директор ТОО «Птицефабрика «Северный бройлер», Аккайынский район:

— Наша птицефабрика сделала запуск оборудования по забою птицы. Производственные базы их не проблема строить, посадку птицы делать не проблема, откормить ее. Самое важное в производственном масштабе это убойный цех. Потому что если мы своевременно не сможем забить птицу, это не просто ущерб, мы еще экологию засоряем.

РАДИЙ КУШЕРБАЕВ, руководитель ТОО «ПТФ «Жаңа құс», Кызылжарский район:

-Производительность данного мобильного комбикормового завода 15 тонн в час. Он способен обеспечить кормами всю нашу птицефабрику. У него есть все необходимое, что и в стационарном заводе.

В сфере образования региона в 2022 году тоже произошли яркие перемены. В новом учебном году в Kozybayev University дали старт программе двудипломного образования. Это разработка североказахстанского вуза и университета Аризоны. На первом курсе сейчас учатся 44 студента.

НУРГУЛЬ СЫЗДЫКОВА, студентка:

— Есть учителя из Аризоны, которые приезжают к нам. Сейчас профессор из Аризоны ведёт нам политологию. Также была Аманда, которая добавляла нас в программу самого Аризонского университета. У нас есть доступ к американской библиотеке самого Аризонского университета.

АМИР АГЗАМОВ, студент:

— Вообще, я хотел в Турцию или Польшу, у меня есть сертификат «IELTS», я мог поступить в другое место, но решил, лучше я останусь дома. Программа Аризоны достаточная интересная. Мы учимся на английском языке. А на 2 семестре 4 курса у нас есть возможность поехать в США. Приезжают интересные спикеры. Это прекрасная возможность, «сидя дома» получить качественное образование.

Знаковым событием этого года стало открытие нового казахского театра в областном центре. Оно состоялось 18 ноября. На открытии присутствовали министр культуры и спорта Даурен Абаев, а также другие приглашенные гости.

ДАУРЕН АБАЕВ, министр культуры и спорта РК

-Сегодня мы с Вами являемся свидетелями исторического момента. Казахский театр открыл свои двери для посетителей. Была проделана большая работа. Мы рады, что в регионе уделяют большое внимание культуре. Искусство процветает, растут актёры, которые прославляют свою малую родину не только в стране, но и за её пределами».

В новый театр будут привлекать талантливых актёров, говорит директор Биржан Жалгасбаев. В ближайшее время коллектив пополнится талантами из столицы.

БИРЖАН ЖАЛГАСБАЕВ, директор казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова:

-Мы ведем переговоры с руководством Национальной академии искусств им. Темирбека Жургенова. 23 выпускника 4-го курса, которые закончат в следующем году, приедут сюда работать. Они здесь будут ставить дипломные спектакли. Получив дипломы на руки, вполне возможно, что они останутся здесь.

Говоря о достижениях этого года нельзя не сказать об артистах театра танца «Sensitive». В августе они завоевали Гран-при 25-го всемирного чемпионата исполнительских видов искусств. Крупнейшее состязание проходило в США с 22 по 31 июля. За награды чемпионата боролись участники из 72 стран мира.

ОЛЬГА РОСТОВЩИКОВА, руководитель театра танца «Sensitive»:

-Уровень Казахстана отметили, сказали про профессионализм, много было от самих членов жюри вопросов, в том плане, что никто не верил, что ребята — не слышащие танцоры. Были очень сильные команды из Ирландии, Африки, Франции. В командах было и по 20 человек и по 15, но, как я периодически говорю, главное, это не количество, а качество исполнения со стороны хореографии.

ЕВГЕНИЙ КУЗЬМИН, артист театра танца «Sensitive»:

-Впечатления интересные. Мы бывали на разных международных конкурсах, но чемпионат мира в Америке это совсем другой уровень. Мы старались делать все от нас зависящее, выкладывались, когда танцевали.

А ярким спортивным событием 2022 года стала сенсационная победа волейбольного клуба «Куаныш». Североказахстанские спортсменки стали чемпионами Азии. Первенство проходило в городе Семее с 24 по 30 апреля. В состязании участвовали сильнейшие волейболистки из 5 стран.

СТЕПАН ПРИТУЛА, заместитель директора ВК «Куаныш»:

— Впервые принимали участие в международных соревнованиях. В финальной игре с «Алтаем» — действующие чемпионы Казахстана, в прошлом году чемпионы Азии, мы проигрывали со счётом 0:2, выиграли со счётом 3:2. Это был исторический финал. Впервые две казахстанские команды сошлись в финале. И мы оказались там сильнее.

ТАТЬЯНА АЛДОШИНА, капитан команды ВК «Куаныш»:

— Мы собрались со своими силами. Девчонки, это наш шанс. Мы должны сыграть, так как это финал. 01.48 Тяжко было. Тяжело было, потому что мы «Алтаю» в сезоне всегда проигрывали. Мы были готовы ко всему. Мы вышли и играли в своё удовольствие. Им было тяжело, потому что нужно было сохранить чемпионство, но, мы его забрали.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

-Таким был 2022-й год для Северо-Казахстанской области. В 2023-м будут обязательно другие достижения. Смотрите наши информационные выпуски, чтобы всегда быть в курсе событий.