В СКО почти половина мошенничеств связана с интернет-продажами 

В СКО почти половина онлайн мошенничеств связана с интернет-продажами. В преддверии Нового года полицейские в очередной раз предупредили людей об опасности в сети. Раздавать памятки и информировать население помогали волонтёры и представители межведомственной группы по обеспечению общественной безопасности.

ЕКАТЕРИНА ГАЛАТА, член межведомственной группы по обеспечению общественной безопасности при акимате СКО:

— Согласно статистическим данным, наблюдается рост интернет-мошенничеств в нашей области, в связи с чем сегодня организована акция совместно с сотрудниками ДП, с помощниками, волонтёрами, по профилактие интернет-мошенничества.

С начала года в области зарегистрированы 713 интернет-мошенничеств. 313 из них связаны с куплей-продажей на сайтах объявлений и в соцсетях. Там аферисты размещают объявления о продаже товаров по привлекательным ценам, просят предоплату, после чего пропадают.

ВИТАЛИЙ ПОДЧЕРНИН, старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— Как правило, перед Новым годом многие совершают покупки, как в торговых домах, так и по Интернету, поэтому были разъяснены моменты, как себя обезопасить именно при покупках каких-то товаров, подарков, именно перед Новым годом.

Вторым по распространённости видом аферы стали «звонки из банка». На удочку попались 263 североказахстанцев. Полицейские напоминают, ни работники банков, ни сотрудники правоохранительных органов не станут по телефону требовать совершить какие-либо финансовые операции или поделиться конфиденциальными данными о банковских счетах. Получив такой звонок, следует незамедлительно прекратить разговор.