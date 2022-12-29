В СК подвели итоги года в сфере культуры и спорта 

В СК свыше 600 объектов культуры. За последние 3 года на развитие этой сферы направили 25 млрд тенге. А по поручению главы государства с 2020 года ведется поэтапное повышение заработной платы работникам сферы культуры. К 2025 году их зарплата вырастет в 2 раза. Кроме того, за счет местного бюджета артисты областных театров и филармонии получают надбавки за профессиональное мастерство, но всё ещё наблюдается дефицит кадров.

ДАУРЕН ЖАНДАРБЕК, заместитель акима СКО:

— Акимом области поддержано предложение о выделении грантов для обучения в вузах. Мы планируем обучить порядка 100 кадров для СКО.

Запомнился уходящий год открытием нового музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова. К слову, за годы независимости в стране построено всего 9 театров, один из которых в Петропавловске. Завершается реконструкция масштабного проекта — Музея исламской культуры, который обнаружили на территории завода имени Кирова. На территории региона проходили съёмки 3 художественных фильмов. Богат был 2022 год и на весомые награды североказахстанских артистов.

ДАУРЕН ЖАНДАРБЕК, заместитель акима СКО:

— В этом году ансамбль бального танца «Sensitive» завоевал Гран-при на 25-ом Всемирном чемпионате мира исполнительских видов искусств

в США, а также принял участие в фестиваль-конкурсе творчества в городе Хургада. Ансамбль танца «Әдемау» стали участниками торжественных церемоний IV Всемирных игр кочевников в турецком городе Изник.

Физкультурой и спортом в СК занимается более 200 тысяч человек или 40% населения. В этом году в районных и городских школах открыто более 17 секций по видам спорта. Проведено 1200 спортивно-массовых мероприятий с охватом 230 тысяч человек.

ДАУРЕН ЖАНДАРБЕК, заместитель акима СКО:

— Особое внимание уделяется массовому и детскому спорту. С мая реализуется проект государственного спортивного заказа, по области охвачено более 3,2 тысяч детей по 19 видам спорта. Всего в регионе порядка 100 тысяч детей в возрасте от 5 до 17 лет. За счет деятельности детско-юношеских спортивных школ, клубов физической подготовки и школьных секций бесплатными спортивными занятиями охвачено более 46 тысяч детей.

В этом году в области построены 15 мини-футбольных полей с искусственным покрытием, 19 комплектов уличных тренажеров, 3 спортивные и стритворкаут площадки, хоккейный корт. Открыли 2 физкультурно-оздоровительных комплекса в селах Тимирязево и Смирново. Продолжается строительство 2 крытых хоккейных кортов, капитальный ремонт стадиона в Кишкенеколе. А для проведения футбольных матчей в соответствии со стандартами UEFA в 2023 году предусмотрена реконструкция стадиона «Карасай» с обновлением футбольного поля.