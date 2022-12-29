Призовые места на Кубке мира по паралыжам и парабиатлону заняли североказахстанские спортсмены

Декабрь для северного Казахстана стал призоносным в спортивной сфере. На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Канаде Надежда Морозова завоевала серебро и бронзу, а Виталий Щиголев стал бронзовым призёром. Серебряную медаль в копилку страны принесли и Владислав Чечета, Арман Темирбулатов и Илья Яковлев на чемпионате мира по мини-футболу среди глухих в Малайзии. Совсем недавно вернулись и биатлонисты с первого этапа Кубка мира по паралыжным гонкам и парабиатлону.

АНТОН ЖДАНОВИЧ, старший тренер сборной Казахстана по паралыжным гонкам и парабиатлону:

— В этом году мы были в Финляндии на первом этапе Кубка мира, где показали хорошие результаты. Хамитов Ербол, можно сказать, сотворил историю, впервые привёз комплект медалей. Александр Герлиц привёз две бронзы, Усольцев Сергей серебряную медаль взял в командном спринте.

АЛЕКСАНДР ГЕРЛИЦ, параспортсмен:

— Первый старт на первом этапе Кубка мира — лыжный спринт 1,2 км. Это быстрая дистанция. Сначала мы проходим квалификацию, отбираемся в финал. Мне удалось туда попасть, где боролись за призовые места. К сожалению, я пришел 4-ым. Сделал выводы и готовимся дальше. Затем я бежал три биатлонные гонки. Я взял две бронзовые медали.

Второй этап Кубка мира пройдет в США, а последний этап в Японии. На этих состязаниях спортсмены набирают очки для получения лицензии на следующие зимние Паралимпийские игры. Стоит отметить, что на прошлой неделе в столице состоялось вручение первой в истории награды в области спорта — Национальной спортивной премии «Жеңімпаз руы». Александр Герлиц стал «Лучшим спортсменом года» в зимних видах спорта, Антон Жданович — «Лучшим тренером года». Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату мира, который пройдёт в 20-х числах января в Швеции.