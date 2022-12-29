На ПЗТМ производят ракетные комплексы залпового огня для сухопутных войск 

Войска приступили к выполнению задач, которые поставил Президент страны в своей предвыборной программе. Это создание технологической мобильной армии, оснащённой передовым оружием, развитие оборонной промышленности, совершенствование военного образования и науки. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра обороны страны.

СУЛТАН КАМАЛЕТДИНОВ, заместитель министра обороны РК:

— Основой для корректировки стали необходимость оперативного реагирования на новые вызовы военной безопасности страны в сфере противовоздушной обороны, гибридного характера возможных агрессивных действий внешних сил в отношении нашего государства и актуализации угроз общественной безопасности. В начале года Указом Главы государства создано командование сил специальных операций, ведётся работа по наращиванию армейского спецназа на стратегических направлениях.

Продолжается оснащение войск передовым вооружением и системами управления. В приоритете беспилотные летательные аппараты, средства огневого поражения, высокоточное оружие и боеприпасы.

СУЛТАН КАМАЛЕТДИНОВ, заместитель министра обороны РК:

— В текущем году приобретены и поступили в войска более 110 единиц военной техники. Силы воздушной обороны оснащаются современными многофункциональными истребителями поколения 4+, ударными и транспортно-боевыми вертолётами, военно-транспортными самолётами и учебно-тренировочными самолётами. В ближнесрочной перспективе будут поставлены военно-транспортные самолёты большой грузоподъёмности А400М производства испанской компании «Airbus military».

А на базе ПЗТМ реализуется проект по созданию ракетного комплекса залпового огня для сухопутных войск. В вооружённых силах завершён учебный год. Акцент делался на освоении новых способов ведения боевых действий.

СУЛТАН КАМАЛЕТДИНОВ, заместитель министра обороны РК:

— В 2022 году в целях повышения полевой выучки личного состава и боевого слаживания подразделений были проведены около 200 различных учений, более 18 тысяч занятий практических по вождению боевых машин и автомобильной техники, организовано более 33 тысяч боевых стрельб, из них 11 тысяч в ночное время. Подготовлено свыше 60 тысяч специалистов.



Сообщил заместитель министра и о росте зарплат. Должностные оклады военнослужащих Вооружённых Сил в 2023 году в среднем вырастут на 60%. А у военнослужащих подразделений специального назначения ВС РК на 20%.