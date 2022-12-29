Каких изменений ждать казахстанцам в 2023 году?

2022-ой год для казахстанцев был насыщенным. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал и принял ряд законов. В осеннем послании глава государства рассказал о том, что в Казахстане необходимо скорректировать систему социального обеспечения граждан. Речь шла о государственных выплатах.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

-Мы увеличим период выплат по уходу за ребёнком до полутора лет уже с 1 января 2023 года. Родители дольше будут со своими детьми в самом важном младенческом возрасте. Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся до 45% от среднемесячного дохода. Это поможет им легче и быстрее вернуться к трудовой деятельности.

В сентябрьском послании глава государства рассказал об изменении размера минимальной заработной платы. Ее уровень с 1 января 2023 года повысится до 70 тысяч тенге. Это напрямую затронет доходы почти двух миллионов граждан. Важным для казахстанцев решением стало изменение планки пенсионного возраста.

САУЛЕ СУЛЕЙМЕНОВА, председатель Ассоциации деловых женщин по СКО:

«Из года в год Послание становится более реальным, насыщенным и приближённым к населению. И, конечно, в этом Послании для меня важным стало уменьшение пенсионного возраста для женщин. До 2028 года он будет снижен до 61 года. Это очень важно, потому что очень многие женщины были обеспокоены тем, что возрастной потолок был 63 года. Но, будем надеяться, что так будет, и в дальнейшем он снизится».

Отдельно в сентябрьском послании Касым-Жомарт Токаев остановился на сфере образования. До 2025 года в стране создадут 800 тысяч ученических мест, которые будут отвечать всем требованиям.

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима СКО

— «В Тайыншинском районе идёт строительство двух школ на 600 и 120 мест. Также, в рамках исполнения поручения Главы государства начали строительство коррекционной школы-интерната на 300 мест в микрорайоне «Береке». В рамках национального проекта «Комфортная школа» с 2023 года в микрорайонах «Копай», «Жас Өркен», «Орман», «Береке» смогут обучаться более 6 тысяч детей. Планируется строительство 4 новых школ.

Перемен в 2023-м году будет много. Хорошей новостью для предпринимателей стало продление моратория на проверки бизнеса до 1 января 2024 года. Правда, на внеплановые проверки, проводимые в соответствии с Предпринимательским кодексом страны, он не распространяется. Кроме того, с 1 января 2023 года в Казахстане начинается второй этап всеобщего декларирования. Декларации о доходах и имуществе должны сдавать работники государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

БАУРЖАН ШАЙКЕНОВ, заместитель начальника ДГД по СКО

— «Согласно пп.2 п.2 статьи 11 ЗРК «О противодействии коррупции» декларацию об активах и обязательствах представляют лица, являющиеся кандидатами на госдолжность либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, и их супруги представляют декларацию до вынесения акта должностного лица (органа), имеющего право назначения на должность, о назначении на должность (по состоянию на первое число месяца представления декларации. Кандидаты на выборную должность представляют декларацию на первое число месяца начала срока выдвижения.

За непредставление декларации об активах и обязательствах предусмотрена административная ответственность. По мнению экспертов, переход на всеобщее декларирование позволит снизить уровень теневого оборота и коррупции. Кампанию проведут в 4 этапа до 2025 года.