Дед Мороз со Снегурочкой поздравили жителей Петропавловска

Необычный сюрприз для петропавловцев организовал городской Молодежный ресурсный центр. Дед Мороз со Снегурочкой прогулялись по улицам города и вручили сладкие призы жителям за стихотворение. Принять участие в таком новогоднем сюрпризе были рады и взрослые.

Увидеть главных персонажей Нового года горожане смогли и в автобусах. Кто-то спел песню, кто-то рассказал стихотворение, а некоторые просто были рады обменяться поздравлениями.

ЖАНАТ КАКИМОВ, руководитель молодежного ресурсного центра г.Петропавловска:

— «Молодежный ресурсный центр совместно с аниматорским агентством проводят акцию. Очень надеемся, что жителям нашего города эта акция понравится и всех призвал бы поучаствовать в данной акции, если к вам подойдет Дед Мороз и Снегурочка».

Акция продлится до 31 декабря включительно.