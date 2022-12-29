Члены рабочей группы городского отдела образования посетили 36 школ

В специализированной казахской школе-гимназии им. Абая получают знания 1025 учащихся. Их обучает 101 преподаватель. Школа открылась в 2007 году. 29 декабря объект образования посетили члены рабочей группы городского отдела образования. В последний месяц года они побывали в 36-ти школах Петропавловска.

БУЛБУЛ АХМАДИЕВНА, заместитель руководителя отдела образования г.Петропавловска:

-Мы посмотрели материально-техническую базу, проверили условия, в которых учатся ребята. Хочется отметить, что это не проверка. Члены нашей рабочей группы помогают администрации городских школ в решении насущных проблем.

А ещё отвечают на вопросы, связанные с ведением документов, проводят юридические консультации там, где это необходимо. Члены рабочей группы проверили состояние столовой, уборных, актового и спортивного залов. Нареканий у них не было.

МАРЖАН СЕРАЛИНА, и.о. директора специализированной казахской школы-гимназии им. Абая:

-Каждый год летом мы проводим в школе косметический ремонт. Белим потолки, красим стены в кабинетах и коридорах. Так как школа новая, в капитальном ремонте необходимости нет.

В 2023-м году его проведут в 12 школах и двух детских садах областного центра. По данным городского отдела образования, на эти цели выделят 574 млн тенге.