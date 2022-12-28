«Волшебный Новый год!» — для детей с особыми потребностями организовали благотворительный праздник 

Вот такой забавный Сотовый телефон, «нашумевший» среди детей герой хоррор-игры «Хаги Ваги» и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка — герои праздничной сказки под названием «Волшебный Новый год». Устроили его для детей из малообеспеченных семей, а также сирот и детей с особыми потребностями.

После новогодней сказки ребята отправились в зал к ёлке. Там их встречают другие герои праздника — они тоже в ярких костюмах, веселые и задорные. Но, самые главные, — Дед Мороз и его внучка. Они зажигают праздничную ёлку и начинается хоровод.

Во Дворце молодёжи собрались порядка 120 детей со всей области. Праздничный утренник — благотворительный. В его организации приняли участие депутаты областного маслихата, североказахстанские артисты и активисты областной АНК.

АЛЛА КУВШИНОВА, председатель клуба благотворителей при АНК СКО:

— «Всю неделю мы проводим праздники для деток из малообеспеченных семей, для детей с ограниченными возможностями, для деток из коррекционных школ. Это уже давняя традиция. Ежегодно мы проводим предпраздничную подготовку и поднимаем настроение нашим детям. Нужно делать такие празднкии детям. Когда ты делаешь такие праздники, твоя душа окрыляется, сердце наполняется теплом и любовью».

Весёлые игры, головокружительный хоровод и любимые персонажи сказок и мультфильмов — праздник пришёлся детям по душе. Улыбка сияла на лице каждого ребёнка.

— «Сегодня очень хорошо было. Так радостно, очень весело. Понравилось больше всего, когда заходили в зал, фотографировались, водили хоровод».

— «Было очень хорошо, круто. Мне понравилось. Больше всего, когда мы заходили в зал, смотреть сказку. И ещё игра, где мы играли в паровоз».

— «Мне больше всего понравилось танцевать. Смотреть ещё интересно было».

И какой праздник без подарков? Каждый ребёнок получил презент.