В 2022-м в областную многопрофильную больницу прибыли 17 молодых специалистов

В 2022 году в областную многопрофильную больницу устроились на работу 17 молодых специалистов. Они прибыли в североказахстанскую здравницу из южных регионов страны, Караганды, Павлодара и Актобе. Именно оттуда приехал 28-летний Адильхан Калиев. Говорит, что его пригласили сюда, когда он завершал обучение в резидентуре.

АДИЛЬХАН КАЛИЕВ, анестезиолог-реаниматолог многопрофильной областной больницы:

— «У меня супруга тоже медик. В июне мы к вам приехали, посмотрели что да как. Ехать было далеко, посмотрели город, область, оснащение больницы. В принципе, нам с супругой все понравилось. Мы же молодые специалисты, для нас главное — работа, здесь работы предостаточно».

Адильхан Калиев получил финансовую поддержку в виде подъемных от больницы и областного акимата. С арендой жилья учреждение здравоохранения, в котором трудится молодой специалист, тоже помогает.

В сентябре в многопрофильную областную больницу пришел работать 29-летний Олжас Мурат. Успел уже поработать во второй городской поликлинике врачом-хирургом. А учился он в Карагандинском государственном медицинском университете.

ОЛЖАС МУРАТ, оториноларинголог многопрофильной областной больницы:

— «Я поступил на резидентуру от областной больницы в Карагандинский медицинский университет. С 2019 по 2022 обучался там. Резидентура по оториноларингологии. После ее окончания у меня был договор с областной больницей. Дали подъемные в размере 1,5 млн тенге от больницы. В больнице все есть, все нравится. В день к нам обращаются более 30-40 пациентов. Некоторых мы госпитализируем по показаниям, некоторых отправляем на амбулаторное лечение по месту жительства.

В многопрофильной областной больнице по-прежнему ощущают нехватку некоторых медицинских кадров. Здравнице нужны кардиологи, ревматологи, акушеры-гинекологи, анестезиолог и гастроэнтеролог.

ДИНА АШИМОВА, заместитель генерального директора многопрофильной областной больницы:

— «Ежегодно администрация всех больниц, в том числе многопрофильной областной больницы, выезжает в медицинские вузы по всей стране. В Астану, Алматы, Караганду и другие города, где имеются медицинские вузы. И тем самым привлекают молодых специалистов к нам в больницу. Все прибывшие молодые специалисты получили подъемные от областной больницы в размере 40,5 млн тенге. Также, собраны заявки в областной акимат. Каждому специалисту будет выделено 1,5 млн тенге.

Заместитель генерального директора многопрофильной областной больницы Дина Ашимова рассказала, что по возможности семейных молодых специалистов селят в «Дом врача».

