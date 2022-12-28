Свыше 46 тысяч случаев заболевания КВИ в СКО

Свыше 46 тысяч случаев заражения КВИ зарегистрировали в СКО. За последние 2 недели — 49 заболевших. Это в 1,6 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Вакцинация населения продолжается. Отмечают врачи и сезонный подъём заболеваемости ОРВИ. В этом году за помощью к врачам обращались в 1,5 раза чаще, чем в прошлом. В Петропавловске с начала эпидсезона, то есть с 1 октября, зафиксировали 132 случая.

АСЕТ ЖУМАТАЕВ, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Наибольшее количество заболевших отмечается среди детей до 14 лет, что составляет 65% от общего числа. С 14 октября прошлого года началась регистрация случаев гриппа. Всего в области зарегистрировано 244 лабораторно подтвержденных случаев гриппа типа «В» и 11 подтвержденных случаев типа «А».

Все заболевшие не получали прививку против гриппа. Симптомы гриппа и ОРВИ схожи. Однако в первом случае диагноз можно подтвердить только в лаборатории. Поэтому стоит посетить врача и не заниматься самолечением.

АСЕТ ЖУМАТАЕВ, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Бытует мнение, что если есть симптомы вирусной инфекции, то это обязательно грипп. Диагноз заболеваемости гриппом «А» устанавливается только после подтверждения в лаборатории.

Медики напоминают, что в пору корпоративов и массовых гуляний стоит быть острожными. В случае болезни лучше остаться дома, не посещать места массового скопления людей, чаще мыть руки и проветривать помещения.