Работу 15-летней художницы оценил ректор Российского вуза

В колледже искусств видеоконференция. На связи ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева Илья Воротынцев. Он поздравил учащихся творческого комплекса с наступающим новым годом и поблагодарил 15-летнюю художницу Мерейли Абай за ее работу. В прошлом году девушка участвовала в конкурсе и нарисовала московского ученого. Её труд оценили.

МЕРЕЙЛИ АБАЙ, учащаяся колледжа искусств — специализированной школы-интерната для одаренных в искусстве детей им. Е.Серкебаева:

— «Нам нужно было выбрать из 10 ученых современности одного и нарисовать его. Мне понравился ученый и доктор технических наук, профессор Илья Воротынцев. Изучила его биографию, мне понравилось, что он активный человек. Он добился большого успеха в области химии».

Илья Воротынцев нашел работу североказахстанской начинающей художницы в интернете. Связался с администрацией творческого учебного заведения и передал для Мерейли Абай кисти, масляные краски и этюдник.

КСЕНИЯ РУЖЕНСКАЯ, преподаватель живописи колледжа искусств — специализированной школы-интерната для одаренных в искусстве детей им. Е.Серкебаева:

— «В феврале минувшего года мы принимали участие в международном конкурсе, который проводил Союз художников и педагогов. В этом конкурсе принимали участие такие страны, как Казахстан, Россия, Беларусь и другие. 00:41 По итогам данного конкурса Мерейли Абай стала победителем и ее работа была опубликована на сайте art-teacher. Конкурс был посвящен истории науки.

Учащиеся школы являются призерами и победителями различных областных, республиканских и международных конкурсов.

