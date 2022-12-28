Полицейские и спасатели СКО активизировали рейды по точкам реализации нелицензированной пиротехники

Огненные фонтаны, яркие искры и громкие звуки ракетниц. Пиротехника пользуется большой популярностью, особенно — в новогодние праздники. Насколько впечатляющи и красивы петарды, хлопушки, фейерверки, настолько и опасны для здоровья. В целях предупреждения несчастных случаев и пожаров полицейские и спасатели области активизировали рейды по точкам реализации нелицензированной пиротехнической продукции. Оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника» проводится с 25 декабря. Задействовали в нем свыше 200 сотрудников полиции, создали более 60 рейдовых групп. Они выявили 12 правонарушений, изъяли свыше 620 штук пиротехнических изделий. Стражи правопорядка и спасатели призывают земляков приобретать пиротехнику только в магазинах и павильонах, имеющих сертификаты на продажу данного товара. А ещё — не допускать самостоятельного использования пиротехники детьми. Завершается ОПМ «Пиротехника» в первых числах января.