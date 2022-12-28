Новые услуги появились для майнеров и предпринимателей на портале eliсense.kz. Это информирование о деятельности цифрового майнинга и уведомление о начале или прекращении деятельности по сбору, сортировке и транспортировке отходов. Теперь заявителю необходимо на портале заполнить заявление о необходимой мощности в мегаватт; указать количество планируемых рабочих мест; планируемые инвестиции; IP адрес; а также информацию о месторасположении центра обработки данных для осуществления цифрового майнинга. Вход и авторизация на портале e-liсense осуществляется с помощью одноразового пароля для физических лиц. На портале e-liсense в настоящее время доступны 435 услуг для физических и юридических лиц, из них 250 услуг для физических лиц можно получить с помощью мобильного приложения eGov mobile.