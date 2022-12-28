«Всего лишь — хрупкое стекло, а сколько в нём воспоминаний». В театре им. Погодина представлены 12 композиций, состоящих из советских ёлочных игрушек 30-90-х годов. Они олицетворяют 12 месяцев известной сказки и передают ту самую неповторимую атмосферу зимнего волшебства. Уникальная выставка радует гостей театра с 23 декабря. Её автор — актриса, коллекционер Марина Залевская.

МАРИНА ЗАЛЕВСКАЯ, автор выставки:

— «Я отошла от музейных принципов хронологии датирования и не стала писать художников, дату изготовления каждой игрушки, завод, фабрику, город. Чтобы не перегружать информацией, а вызвать эмоцию, радость, именно воспоминания детства. У меня произошло несчастье, все мои игрушки сгорели при пожаре и я стала таким коллекционером импровизированным. Когда я стала собирать, я почувствовала радость, кажется, я помолодела даже. Носилась по всей области, как сайгак. Мне звонили люди, привозили. Люди откликнулись».

Огромную коллекцию из полутора тысячи игрушек Марина Залевская собрала благодаря неравнодушным людям, которые с теплотой и чувством благодарности вспоминают своё детство. Руководство погодинского театра поддержало идею актрисы. Здесь не просто игрушки советских времен. Каждая композиция имеет свою тематику. Есть игрушка-космонавт в честь первого полёта в космос, есть куколки-пеленашки 30-х годов. А вот этот большой шар, говорит Марина, когда-то украшал Кремлевскую ёлку.

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент

— А вот эта, так называемая, «Ёлка дружбы» — фишка выставки. Все мы помним, как в детстве делали такие цепочки. Так вот, каждый гость выставки может написать своё имя на листе и стать звеньем одной большой цепи.

Данный мешочек, который скромно стоит возле символа Нового года и вечной жизни, наполнен самыми сокровенными желаниями гостей выставки. Марина Залевская уверяет, что желание обязательно исполнится. У неё есть для этого особый ритуал.

МАРИНА ЗАЛЕВСКАЯ, автор выставки:

— «Такая вот у меня получилась выставка. Люди счастливы, люди рады. Я получаю столько отзывов, столько благодарности! И уже я насобирала ещё игрушек. Хочу сказать, у кого есть игрушки в подвалах, гаражах — несите. Мы им дадим вторую и третью жизнь. На следующий год будет ещё одна выставка, которая будет обширнее, интереснее и уже с более редкими игрушками».

Эта выставка будет открыта для посещения до 6 января.