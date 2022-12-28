Художница Ольга Сушкова знакомит горожан со своим творчеством

Новогодний натюрморт, пейзаж с величественными горами, или вот мы видим на холсте позднюю осень. В областной библиотеке состоялась персональная выставка творческих работ Ольги Сушковой под названием «Как прекрасен этот мир». Автор представила 20 своих работ, которые создала за три осенних месяца. Ольга не раз участвовала в коллективных выставках педагогов-художников, вообще рисует уже более 25 лет. Сейчас в лицее ЮНЕСКО она преподает мастерство юным художникам.

ОЛЬГА СУШКОВА, автор выставки «Как прекрасен этот мир»:

— «Я им даю задание и одновременно с ними рисую, потому что считаю, что если педагог не работает творчески, то детям будет неинтересно. 1.49 В основном, я люблю пейзажи писать, горные пейзажи. Их желательно на больших объемах, потому что нужно быстро написать часа за 2-3. Стараюсь писать за день-два, потому что, если растянуть на несколько дней она будет замученная. Нужно писать по вдохновению, по инерции. Я люблю позднюю осень, нравится пасмурное небо. Мне кажется, в таком состоянии природа между-между находится. Она более задумчивая, для поэтов».