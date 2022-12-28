Более тысячи новых книг поступило в детско-юношескую библиотеку им. Г.Мусрепова в этом году



Новое поступление книг в библиотеку — это всегда радость для читателей. В этом году детско-юношеская библиотека им. Г.Мусрепова приняла тысячу новых книг разных жанров.

ДАНА АХМЕТОВА, сотрудник детско-юношеской библиотеки им. Г.Мусрепова

— «Большое внимание дети уделяют приключенческой литературе. Это книга «Остров Ним». Она рассказывает о маленькой девочке Ним, которая живет на красивейшем острове Тихого океана. Она учит никогда не унывать, не бояться новых приключений».

Приключения приключениями, но не оставляют без внимания современные дети и переводы мировых бестселлеров, а также книги из раздела психологии. Например, профессионал развития личности Ицхак Пинтосевич в своей книге-тренинге «Влияй! 7 заповедей лидера» собрал все самые мощные инструменты и стратегии влияния. Мотивационная литература у молодежи пользуется большим спросом.

ДАНА АХМЕТОВА, сотрудник детско-юношеской библиотеки им. Г.Мусрепова

— «В основном молодежь интересуют мотивационные книги на государственном языке и также переводы мировых бестселлеров. Также у нас поступила литература для юных читателей».

В библиотеке весь год проводили различные книжные выставки, литературные конкурсы, чтобы привлекать новых читателей и радовать старых. Результат радует. Посетителей в Год детей в библиотеке заметно прибавилось.

