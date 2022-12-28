15-летнюю девочку сбили в СКО



62-летний североказахстанец сбил подростка. Несчастный случай произошёл утром 27 декабря в селе Ибраево района Шал акына. Водитель незамедлительно доставил пострадавшую в районную больницу. После её госпитализировали в детскую областную больницу. Она находится в состоянии средней степени тяжести, говорят врачи. В результате ДТП 15-летняя горожанка получила перелом переносицы. На данный момент пациентка стабильна.

НУРБЕК БАЕКИН, сотрудник пресс-службы ДП СКО

— «Согласно акту медицинского освидетельствования, водитель был трезв. Сейчас по данному факту идёт сбор материала для назначения необходимых экспертиз и принятия процессуального решения. За 11 месяцев на дорогах области полицейские зарегистрировали 88 ДТП, в результате которых погибли 7 человек и 94 — травмированы».