10 лет — НЦПК «Өрлеу»

Национальному центру повышения квалификации «Өрлеу» — 10 лет. За это время здесь провели большую работу по линии непрерывного профессионального развития педагогов. Сегодня здесь подвели итоги 10-летия. Например, в североказахстанском филиале обучение прошли более 40 тысяч учителей.

ЛЕЙЛА АЛЬМАГАМБЕТОВА, директор филиала «НЦПК «Өрлеу» по СКО

— «Нами проведено более 300 мероприятий. Можно сказать, что на протяжении 10 лет наш филиал проводил методические, научно-педагогические мероприятия для наших педагогов. Мы хотим выразить слова благодарности нашим друзьям за поддержку в пути непрерывного профессионального развития педагогов области».

В торжественной обстановке отметили лучших сотрудников. За вклад в развитие образования и профессионального развития педагогов их наградили благодарственными письмами и медалями. Среди них — Алма Мурзалинова. В филиале «Өрлеу» она работает с момента его основания.

АЛМА МУРЗАЛИНОВА, старший преподаватель филиала «НЦПК «Өрлеу» по СКО

— «У меня не так много наград, но это, наверное, правильно. Потому что, цену каждой понимаешь особо, на вес золота. И сегодняшняя награда она, конечно же, особая. Потому что, 10 лет отданные центру, у меня такое ощущение, что из 40 лет своего стажа, 30 лет прошли здесь. По объёму той работы, которую мы все вместе вытянули».

2022-ой год филиал завершает на позитивной ноте. Здесь обучили более 2,5 тысяч педагогов, разработали новые программы. На достигнутом останавливаться центр не собирается. Впереди — новые свершения.