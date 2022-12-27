ВК «Куаныш» признан лучшей спортивной командой в игровых видах спорта

Завершились игры II тура чемпионата Казахстана среди женских команд Национальной лиги по волейболу. Они проходили в Талдыкоргане. Волейболистки клуба «Куаныш» успешно провели 5 игр и завоевали столько же побед. Очередной этап первенства пройдет с 20 по 27 января в Усть-Каменогорске. Недавно в Астане наградили победителей Национальной премии «Жеңімпаз рухы». По итогам года волейбольный клуб «Куаныш» признан лучшей спортивной командой в игровых видах спорта. А директор клуба Каирбек Хамзин стал лучшим меценатом года.