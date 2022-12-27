В Петропавловске провели рейд по пиротехнике





В Петропавловске в преддверии новогодних праздников провели рейд по пиротехнике. Службы экстренного реагирования, в первую очередь, проверили точки, где реализуют фейерверки, петарды и бенгальские свечи.

ДАНИЭЛЬ САРКИСЯН, старший инженер управления ЧС г. Петропавловска

— «Если лица продают пиротехнические изделия, у них обязательно должен быть сертификат, предоставляющий права на продажу того или иного изделия. Запрещена продажа пиротехнике детям. При использовании пиротехнических изделий каждый житель города должен знать несколько простых правил».

Использовать их можно только на расстоянии 50 метров от здания. Категорически запрещаяется запускать пиротехнику из балконов и лоджий жилых домов. В 2021-м году, говорят чс-ники, были зарегистрированы случаи возгораний. Кроме того ….

ДАНИЭЛЬ САРКИСЯН, старший инженер управления ЧС г. Петропавловска

— «Участились факты, что дети взрывают пиротехнические изделия у себя в руках. Это тоже категорически запрещено. Есть факты травматизма детей, то есть, каждый родитель должен следить».



А тех, кто реализует такие изделия незаконно, будут привлекать к ответственности.

АБИЛКАИР КАЖАН, участковый инспектор полиции УП г. Петропавловска

— «В ходе данных мероприятий в отношении правонарушителей будут составлены административные протоколы, которые предусмотрены статьёй 196 кодекса об административных правонарушений с последующим взысканием всех предметов».

Такие рейды спасатели и полицеские проводят на постоянной основе.

