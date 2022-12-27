Предприниматели и общественники организовали праздник для особенных детей

Новый год — время чудес и волшебства. Сегодня предприниматели и общественники города провели новогоднее благотворительное мероприятие для детей, которые особенно нуждаются в чуде.

Праздник организовали для воспитанников Солнечного дома, центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации села Архангельского и для детей из малообеспеченных семей. В атмосферу праздника окунулись 60 ребят. По традиции они общались с Дедом Морозом и Снегурочкой, пели песни, танцевали, состязались в конкурсах и водили хороводы.

— Мне понравилась ёлка, очень красивая, нарядная, Дед Мороз со Снегурочкой.

— Новый Год — это торжественный праздник и мы все празднуем. 0.17 Я всем пожелаю здоровья, радости и счастья. Пусть люди всегда улыбаются.

Конечно же, не обошлось и без стихотворений Деду Морозу. Рядом с главными персонажами Нового года ребята с удовольствием рассказывали подготовленные стихотворения и получали за это сладкий приз.

— Эта наша первая ёлка в этом году и мы даже в этом году первый раз рассказали стих, хотя мы плохо говорим. Спасибо всем, очень рады.

— Я рассказала стихотворение, получила подарок, вкусняшку.0.27 Желаю здоровья, счастья, благополучия.

— У нас многодетная семья. Я сегодня с двумя детками. Впечатления очень хорошие. У детей эмоции, они радостные. Большая благодарность.

Организаторы мероприятия отмечают, что создавать такие праздники для детей, которые особенно нуждаются в чуде, очень важно.

НАТАЛЬЯ ХАН, общественный деятель, предприниматель:

— Хочется сказать большое спасибо ТРЦ «Достык Молл», центру «Ого-го» и всем предпринимателям, которые приняли участие в организации этого торжества. Замечайте тех, кто нуждается в помощи. Спасибо всем, кто остается неравнодушным и всегда принимает участие в подобного рода мероприятиях.

Далее детям вручили подарки от спонсоров, а еще пригласили на обед и в парк развлечений.