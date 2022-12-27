Новогодний праздник подарили детям с особыми потребностями

Новогодний праздник организовали для маленьких жителей города. Вечер волшебства посвятили детям с особыми потребностями. С тёплыми пожеланиями выступил аким города.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким города Петропавловска

— Хочу пожелать вам творческих успехов, здоровья крепкого, благополучия.

Онлайн поздравление подготовила для североказахстанцев и актриса Самал Еслямова.

САМАЛ ЕСЛЯМОВА,

— Дорогие мои земляки! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Хочется пожелать вам всего самого наилучшего. Будьте счастливы! Пусть вас ждет светлое будущее!

Главных героев Нового года ждать ребятам не пришлось. Дед Мороз и Снегурочка вышли на сцену и тут же загорелись глаза маленьких гостей. Сказка рядом. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой ребята зажгли елку и пустились в дружный хоровод.

То, что сказка принесла радость детям, можно увидеть по их сияющим лицам. Менсулу Занкирова счастлива, что сегодня подарили приятные эмоции двум ее детям. Младший болен. Ребенку, родившемуся раньше времени, врачи поставили диагноз ДЦП.

МЕНСУЛУ ЗАНКИРОВА, жительница города:

— Радуемся такому событию. Мой сын смотрит на все с интересом. Спасибо, что пригласили нас.

Сын Марии Емельяновой Роман с трех лет страдает аутизмом. Сегодня ребёнок рад погрузиться в атмосферу сказки и Нового года.

МАРИЯ ЕМЕЛЬЯНОВА, жительница города:

— Благодарим всех за то, что пригласили нас на этот праздник! Очень нам понравилось. Очень хороший концерт, хороший утренник.

В городском акимате в отделе занятости и социальных программ на попечении находятся 85 детей. В новогодней елке приняли участие 35 ребят. От имени акима города всем мальчикам и девочкам будут вручены подарки.