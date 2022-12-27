Итоги за год и планы на 2023 год в Аккайынском районе



Новые заводы, ремонт дорог и помощь молодым специалистам. Об итогах за год и планах социально-экономического развития Аккайынского района говорили на площадке региональной службы коммуникаций.

Большой импульс получила социальная сфера, а также работа по развитию инженерных коммуникаций и улучшению качества дорог в районе. В рамках проекта «Ауыл-ел бесігі» в 2 селах с населением более 2,5 тыс. человек реализовано 2 проекта на сумму 373,5 млн тенге.

РУСТЕМ ЕЛУБАЕВ, аким Аккайынского района:

— Два проекта в этом году провели — капитальный ремонт Токушинской средней школы и внутренний ремонт сельских дорог. Мы сейчас ремонтируем не только областные дороги, но и внутрипоселковые. В селе Власовке сделали 5,4 км дорог, использовано 230 млн тенге.

В рамках программы «Развитие регионов до 2025 года» установили и отремонтировали освещение в 14 селах, разместили детские площадки на сумму 37,7 млн тенге. Начато строительство молочно-товарной фермы на 400 голов на сумму 2,5 млрд тенге. Создано 20 новых рабочих мест за счет собственных и кредитных средств. Ввод в эксплуатацию запланирован на февраль 2023 года.

РУСТЕМ ЕЛУБАЕВ, аким Аккайынского района:

— В феврале мы ее уже вводим в экплуатацию. Скот закуплен, в январе будет. Также продолжаем строительство молочно-товарной фермы на 400 голов с.Гагарино. До конца года мы ее запустим. У нас очень много сельхозтоваропроизводителей. По поручению акима области Айдарбека начали строить дома. Эту работу мы продолжим в 2023. За счёт хозяйственных субъектов мы строим дома для рабочих ТОО.

Что касается планов на следующий год, то в 2023 году Смирновская птицефабрика начнет строительство репродуктора в селе Астраханке, завода по производству инкубационных яиц мощностью до 4 миллионов яиц в год, сумма инвестиций составит 3,4 млрд тенге. Работы планируется завершить до конца 2023 года. Благодаря чему появятся порядка 40 новых рабочих мест.