В Аккайынском районе ХК «Кулагер» провел товарищескую встречу с местными спортсменами

Знаменательное событие в спортивной жизни Аккайынского района. В село Власовку приехали спортсмены хоккейного клуба «Кулагер», чтобы провести товарищескую встречу с местными хоккеистами. Поприветствовал гостей из Петропавловска, аккайынских спортсменов и зрителей аким района.

РУСТЕМ ЕЛУБАЕВ, аким Аккайынского района:

— «Хоккей и зимние виды у нас в Аккайынском районе очень хорошо развиты. 1.57 Мы, буквально в этом году, спасибо акиму области, открыли ФОК в селе Смирново на 2 тыс. кв. м. Также у нас в каждом сельском округе заливаются хоккейные корты. Хочу поздравить всех спортсменов с традиционным праздником спорта!»

И вот на аккайынском льду сошлись районные хоккеисты и «кулагеровцы». Игра насыщенная. Сначала вышли вперед профессиональные игроки со счетом 2:1. Но спортсмены района также неуязвимы. За спортивными баталиями наблюдают болельщики.

— Мы сами играем в хоккей. Наш сельский округ сегодня выступает всей командой. Я считаю, что хоккей лучшая игра в мире зимняя. В хоккей играют настоящие мужчины. Игра вообще отличная. «Кулагер» вообще красавцы. Молодцы, приехали поддерживают такой вид спорта.

— Культивируется этот вид спорта, поэтому очень рады, что такие товарищеские встречи проходят на нашей власовской земле.

— Я люблю хоккей. Болею за аккайынский район. Как говорится, топим за родину.

На этот раз победила дружба. Матч окончился со счетом 5:5. Довольны остались как аккайынские хоккеисты, так и приезжие спортсмены.

АРТЕМ ПОДШЕНГЕЛОВ, игрок ХК » Qulager»:

— Впечатления положительные. Приехали сегодня, нас позвали, очень приятно, спасибо огромное за приглашение. Получили колоссальное удовольствие.

Любая игра учит соперников с обеих сторон. Такой матч, конечно же, — отличный урок от спортсменов известного казахстанского клуба местным хоккеистам. И, разумеется, поддержание спортивного духа и подготовки у обеих команд. Открывают хоккейный сезон здесь уже более 15 лет.

АНАТОЛИЙ ЗАРУЦКИЙ, ветеран спорта:

— «Нынешний турнир особенный. Он имеет свою интересную изюминку. Потому что впервые в истории к нам на открытие приехала профессиональная команда «Кулагер». Мы их ждали. Хорошее начало и, я думаю, успешный будет зимний хоккейный сезон».

Впрочем, хоккеисты Аккайынского района уже неоднократно показывали лучшие результаты на различных соревнованиях. После товарищеского матча они сыграли между собой. Для сильнейших команд района подготовили кубок, медали и денежные призы. Не с пустыми руками приехал к местным спортсменам «Кулагер». Команды получили памятные подарки и спортинвентарь.