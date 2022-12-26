Новогоднее представление показали школьникам в казахском театре

Принцессы, супергерои, маленькие Санты. В казахском музыкально-драматическом театре имени С. Муканова собрались школьники в костюмах разных персонажей. Окунуться в атмосферу новогоднего волшебства помогают актеры.

История, которую повествуют сказочные герои, захватывающая и эмоциональная. Ребята сопереживают персонажам и становятся активными участниками событий.

Ну, и какой же Новый год без главных героев — Деда Мороза и Снегурочки? Их с нетерением ждали гости праздника. А после, все вместе зажгли новогоднюю ёлку.

В театр пригласили учащихся начальных классов средней школы №25 имени А. Бокейхана. Это 170 ребят.

ДАУРЕН ТОЙБАЗАРОВ, художественный руководитель Казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова:

— «Новый год — праздник, которого с нетерпением ждут дети. Раньше мы начинали утренники 20 декабря, но в этом году мы пригласили детей в новый театр и стали показывать сказки с 25 декабря. Сегодняшний сценарий утренника я написал сам. Смысл спектакля в том, чтобы не допустить зла, всегда уважать друг друга, объяснять детям значение обмана».

Такие праздники для детей в казахском театре будут устраивать ежедневно до 30 декабря.



— «Мне очень сильно понравилась сказка. Поздравляю всех с Новым годом!»

— «На Новый год интересно всегда приходить. Можно увидеть Деда Мороза и Снегурочку. Они дарят подарки. Я рассказал им стих».

— «Очень нравится этот театр. Мне понравился кролик. Это потому, что он прыгает высоко и очень умен. Поздравляю всех с Новым годом».