Как изменится размер пенсий и пособий в 2023 году?

На площадке службы региональный коммуникаций рассказали о том, как изменится размер пенсий и пособий с 1 января 2023 года. Там напомнили о том, что запланированное повышения пенсионного возраста женщин со следующего года будет приостановлено на уровне 61 года сроком на 5 лет. Кроме того, с 2023 года до 2027-го начнется поэтапное доведение размера минимальной базовой пенсии с 54% до 70% от величины прожиточного минимума. А максимальная базовая пенсия постепенно увеличится со 100 до 120%. В Северо-Казахстанской области пенсионные и социальные выплаты получают более 141 тысячи человек. Также им следует знать о следующих изменениях, которые произойдут с 1 января 2023 года.

ГУЛЬБАХЫТ МАНАБАЕВА, заместитель руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты СКО:

— Согласно закона о республиканском бюджете МРП установлен в размере 3450 тг. Минимальная пенсия — 5376 тг, прожиточный минимум — 40567 тг., минимальный размер базовой пенсии — 24341 тг. Размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с 1 января 2023 года повышаются на 10,5% от получаемого размера. В следующем году на выплату солидарной и базовой пенсии предусмотрено порядка 3 трлн тг. из республиканского бюджета. Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и случаю потери кормильца с 1 января 2023 года будут увеличены, в связи с увеличением размера прожиточного минимума.