Аким СКО Айдарбек Сапаров побывал в двух районах

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров посетил район им. Габита Мусрепова. В селе Новоишимском встретился с местным активом и сельхозтоваропроизводителями. Здесь же Серик Мухамедиев рассказал об итогах социально-экономического развития. По этой линии мусреповцы провели большую работу. В районе функционируют два крупных предприятия по переработке масличных и зерновых культур.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким района им. Г. Мусрепова

— «До 400 тонн в сутки ТОО «Маслодел» производит такие масла, как рапсовое, подсолнечное, льняное, которые экспортируются за пределы страны. ТОО «Казмил» производит до 360 тысяч тонн комбикормов и экспортирует в Китай. В районе действуют 1800 субъектов малого и среднего бизнеса, в сравнении с прошлым годом их больше на 7,3%».

Район активно развивается. На эти цели выделяют больше средств. Однако, их здесь не осваивают в полной мере. К примеру, в этом году район вернул 630 млн тенге. Кроме того, наблюдается острая миграция населения. В 2022-м уехали из этих мест 572 человека.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области

— «Руководство района проанализировало почему уезжают? Вроде бы, район хороший, финансирование большое выделяется. В райцентре всё нормально, в сёлах. Если из сёл уезжают, пусть в райцентр переезжают тогда. Условия надо создавать».

Подверг критике Айдарбек Сапаров и сельхозтоваропроизводителей. Большая часть из них сегодня не занимается развитием нужного направления для СК — животноводства.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области

— «Нет круглогодичной занятости населения, не созданы условия в селе. Там тоже должен быть архитектурный облик, как и в райцентре. Социальные объекты должны быть, дорога и водообеспечение. Мы это должны делать, и не только за счёт бюджета, но и за счёт руководителей сельхозформирований. Почему не занимаются? По 30-40 тысяч га сеем, а в селе ничего не делаем. Государственную поддержку в этом году вы получили в размере 7 млрд тенге. Это 15% от областного уровня. Где социальная ответственность бизнеса? Где встречные обязательства? Вот поэтому люди и уезжают».

После глава региона выслушал сельчан. Обращались к первому руководителю области по-разным вопросам. Например, многих волнует скоращение автобусных сообщений.

-«У нас есть два автобусных сообщения «Кокшетау-Дружба». Этот автобус существует уже 30 лет, нормально работает, студенты ездят. И «Петропавлоск-Дружба» есть. Эти автобусные сообщения у нас последние 3 года сократили на 30 км.

— Почему сократили, не знаю».

МАКСАТ БАЯХМЕТ, руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог СКО:

— «Каждый месяц проводим конкурсные процедуры по этому вопросу. Но, в связи с состоянием автомобильных дорог перевозчики не могут обслуживать. А в Ломоновске частник — житель села. Он хочет заниматься этим бизнесом. Он получает субсидии. Мы с ним ведём работу по обновлению автобусного парка, и чтобы он доезжал до Дружбы. Пока у него финансовых возможностей нет».

Все вопросы глава региона рассмотрел и поручил профильным управлениям взять на контроль. Ознакомился Айдарбек Сапаров и с ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. На его реализацию выделили 474 млн тенге. В эксплуатацию планируют сдать в январе следующего года. Здесь же первый руководитель области встретился со спортсменами, выслушал их проблемы.

СЕРИК КУАНЫШЕВ, спортсмен

— «У нас есть бассейн «Батыр» и ФОК «Кулагер». С 2014 года там не проводился ремонт. В самом ФОКе тяжело играть на том покрытии, который сейчас. Хотелось, чтобы там сделали какой-нибудь ремонт».

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области

— «Бюджет уже утвердили. Сейчас мы выделить не можем. Со 2-го квартала посмотрим. Документы подготовим».

Посетил первый руководитель области и 50-квартиный дом. Его возведением занималось ТОО «ПМК-5». На реализацию проекта выделили 683 млн тенге. Работы уже практически завершены. Стоимость одного квадратного метра — 160 тысяч тенге, говорят специалисты.

После Айдарбек Сапаров с рабочим визитом побывал в Айыртауском районе. Здесь глава региона посетил Казанскую среднюю школу. Её построили в 1991 году. Сегодня здесь знания получают 114 ребят. В этом году в учебном заведении провели капитальный ремонт в рамках госпрограммы «Ауыл — ел бесiгi». На эти цели потратили свыше 77-ми млн тенге. Рабочую поездку глава региона завершил встречей с общественностью района в Саумалколе. Здесь глава региона выслушал их просьбы. Например, Раису Аширову больше всего интересовал вопрос появления центра досуга в Имантау.

РАИСА АШИРОВА, жительница с. Имантау, Айыртауский район

— «Мы всегда выигрываем гран-при. У нас очень хорошая самодеятельность. У нас очень талантливая молодёжь, народ. У нас есть татарский центр в селе, который признают в области. Но, нет центра досуга».

ЕРБОЛАТ БЕКШЕНОВ, аким Айыртауского района

— «Мы подыскивали помещение пустое, чтобы его отремонтировать. Но, его нет. Все варианты посмотрели, но, подходящих зданий нет».

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области

— «Большой ДК построить будет сложно. Хотя бы, центр досуга сделаем. Давайте мы этот вопрос рассмотрим».

Вопрос полной реконструкцией центральной котельной также интересовал местных жителей. Ее не ремонтировали с 2013-го года. Проектно-сметную документацию уже разработали. Однако, возможности начать восстановление котельной в следющем году нет. Глава региона пообещал, что обновят объект в 2024-м году.