Вечер памяти Муталлапа Кангожина прошел в Петропавловске

«Стихотворение подобно зеркалу жизни». В этом году исполняется 85 лет со дня рождения поэта и журналиста Муталлапа Кангожина. По случаю этой даты в областной библиотеке имени С.Муканова состоялся вечер памяти. Дружил с поэтом известный музыкант Серикбай Кусаинов. Когда он играл на домбре, Муталлап Кангожин получал вдохновение, даже начинал петь. Более того, посвятил своему талантливому другу два стихотворения.
СЕРИКБАЙ КУСАИНОВ , Заслуженный гражданин области :
- Муталлап Мухамадиулы был уважаемым гражданином к его словам и советам прислушивались многие. Мы с ним были хорошими товарищами и ровесниками и по этому часто шутили друг над другом.
Тилек Абдирахманов общался с поэтом только на рабочие темы. Говорит, он был ответственным человеком, любил родной язык, поэзию.
ТИЛЕК АБДИРАХМАНОВ, ветеран труда, Почетный гражданин СКО:
— Муталлап Кангожин — гражданин, посвятивший свою жизнь литературе и культуре. Я познакомился с ним, когда он работал на областной телерадиостанции. В то время материалов на казахском языке было немного. И под руководством Муталлапа Кангожина была открыта первая образовательная программа по казахскому языку.
А еще здесь организовали выставку под названием «У поэта осталась бессмертная поэма».