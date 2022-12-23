Вечер памяти Муталлапа Кангожина прошел в Петропавловске

Тилек Абдирахманов общался с поэтом только на рабочие темы. Говорит, он был ответственным человеком, любил родной язык, поэзию.

ТИЛЕК АБДИРАХМАНОВ, ветеран труда, Почетный гражданин СКО:

— Муталлап Кангожин — гражданин, посвятивший свою жизнь литературе и культуре. Я познакомился с ним, когда он работал на областной телерадиостанции. В то время материалов на казахском языке было немного. И под руководством Муталлапа Кангожина была открыта первая образовательная программа по казахскому языку.

А еще здесь организовали выставку под названием «У поэта осталась бессмертная поэма».

