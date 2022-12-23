В регионе более 99 тысяч человек не имеют медицинской страховки

Измерить артериальное давление, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, узнать о своих правах и возможностях в рамках обязательного социального медицинского страхования. Акцию «Проверь свой статус и застрахуйся» для североказахстанцев организовал областной филиал Фонда совместно с отраслевым управлением.

Одна из участниц акции — Людмила Антипина. Пенсионерка страдает диабетом. Поэтому, узнав о такой возможности, сразу решила проверить уровень сахара в крови и задать интересующие вопросы медикам.

ЛЮДМИЛА АНТИПИНА, жительница города:

— Я задала вопрос о некачественном инсулине. Уже год он не срабатывает так, как раньше. Этот инсулин производства Франции.1.30 Многие стали жаловаться, что он не срабатывает в организме и проблемы в организме. Я задала вопрос и получила ответ. Мне сказали, что узнают, перезвонят мне.

Что касается медицинского страхования, то в этом году в его законодательство внесли изменения. С 5 сентября этого года появилась возможность страховаться в системе ОСМС на год вперед. В этом есть свои преимущества.

Карлыгаш Ильясова, руководитель отдела филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Эти последние дни декабря мы призываем это делать. Если сейчас оплатить наперед, то сумма платежа будет 36 тысяч тенге. Это 5% от минимальной зарплаты. Можно оплатить с декабря по ноябрь. И человек через три дня будет застрахован на весь год. Но, если с января будет платить, то сумма платежа меняется. В связи с тем, что минимальный размер зарплаты увеличивается до 70 тысяч. И сумма платежа в месяц будет 3500 тенге.

А как узнать свой статус в системе ОСМС? Оказывается, большинство жителей не знают, как это сделать. Есть несколько способов.

Карлыгаш Ильясова, руководитель отдела филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Первый способ — это зайти на сайт Фонда медицинского страхования fms.kz и в правом нижнем углу нужно будет заполнить информацию, ввести ИИН и получить результат — застрахован или нет. Есть мобильное приложение Фонда медицинского страхования Qoldau-24/7. 5.43 Следующий способ — это телеграмм бот @SaqtandyryBot. Там тоже нужно ввести свой ИИН и определить статус.

Статус застрахованности и сумму отчислений можно увидеть на сайте egov.kz в разделе «Здравоохранение». Также можно позвонить по номеру Фонда 1406 или обратиться в поликлинику. Всего в акции «Проверь свой статус и застрахуйся» приняли участие более 130 человек. Сегодня в регионе более 99 тысяч человек не имеют медицинской страховки.