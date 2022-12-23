В предверии нового года огнеборцы напоминают про правила пожарной безопасности

С начала года на территории Северо-Казахстанской области было зарегистрировано 665 пожаров. В огне погибли 36 человек, 30 — получили травмы различной степени тяжести. Материальный ущерб от пожаров с начала года перевалил за 420 млн тенге. 70% возгораний происходили в частном секторе.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Лидирующую позицию у нас занимает нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроприборов, при монтаже и эксплуатации приборов отопления. В основном это печи на твердом топливе. Третьем место занимает у нас неосторожное обращение с огнем населения. С наступлением отрицательных температур из года в год происходят несчастные случаи. У нас люди начинают заносить газовые баллоны с холода в тепло. Происходит расширение, утечка и в последующем взрыв и пожар.

Чтобы избежать этого, газовые баллоны нужно заправлять на специализированных станциях. Автомобильные к ним не относятся. Об этих и других правилах пожарной безопасности огнеборцы рассказывают североказахстанцам во время ежегодных профилактических месячников. В преддверии корпоративов и праздничных торжеств, посвящённых новому году, владельцы объектов, где будут проходить массовые мероприятия, должны будут осмотреть их.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В помещении должно быть минимум два выхода. Особое внимание уделить путям эвакуации, нельзя уменьшать их ширину. Нужно обратить внимание на работу средств пожарной автоматики. Они должны находится в исправном состоянии. Непосредственную ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности несет владелец объекта, независимо от форм собственности. Как показывают все несчастные случаи, которые происходили на объектах с массовым пребыванием людей, основная причина их гибели — это несвоевременная эвакуация.

Дмитрий Растихин призвал жителей региона объяснить своим детям, что пиротехника — не игрушка. Покупать и использовать ее можно только после наступления совершеннолетия. Взрослому населению, которое любит встречать новый год с «огоньком», тоже следует быть осторожными.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Запускать пиротехнические изделия ближе 50 метров от строений и зданий категорически нельзя. Мы видим, что сейчас у нас идет большое строительство, многие делают ремонты. Если брать фасады зданий, то балконы и окна обшиты пластиком. Пиротехнические изделия при запуске легко их прошивают.

Так и происходят пожары. Кроме того, перед применением важно читать инструкцию, указанную на пиротехническом изделии.