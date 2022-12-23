Турнир по казакша курес собрал около 100 борцов области

В селе Покровке Есильского района прошел областной турнир по казакша курес среди юношей от 10 до 12 лет. Посвятили его памяти кандидата в мастера спорта по греко-римской борьбе Жаудата Шоткина.

МЕДЕТ ОСПАНОВ, аким Есильского района

— Он развивал такие виды спорта, как греко-римская борьба. Он является кандидатом в мастера спорта СССР. Воспитал несколько чемпионов республики и международного уровня.

Это борцы из района Шал акына и М.Жумабаева. Весовая категория 38 килограммов. Бой захватывающий. Соперники пытаются показать все свои навыки. Но технически сильнее оказался шалакынский спортсмен Ерулан Катыран.

ЕРУЛАН КАТЫРАН, участник турнира, район Шал акына

— У меня был специальный метод, я хорошо подготовился. Этим видом спорта я занимаюсь уже почти 3 года.

Два борца в весовой категории 42 кг представляют Есильский и Тимирязевский районы. Спортсменов поддерживают их близкие и тренеры. В этом бою сильнейшим оказался Ерасыл Мухамади из Есильского района.

ЕРАСЫЛ МУХАМАДИ, участник турнира, Есильский район

— Соперника я опрокинул назад, он не смог противостоять и упал. Мне нравится казакша курес, интересуюсь только этим видом спорта

Турнир памяти Жаудата Шоткина собрал около 100 борцов области. Соревнования в честь почетного гражданина Есильского района организовали уже в 33-й раз. По окончании турнира победителям вручили кубки, медали и денежные призы.

В селе Покровке Есильского района прошел областной турнир по казакша курес среди юношей от 10 до 12 лет. Посвятили его памяти кандидата в мастера спорта по греко-римской борьбе Жаудата Шоткина.

МЕДЕТ ОСПАНОВ, аким Есильского района

— Он развивал такие виды спорта, как греко-римская борьба. Он является кандидатом в мастера спорта СССР. Воспитал несколько чемпионов республики и международного уровня.

Это борцы из района Шал акына и М.Жумабаева. Весовая категория 38 килограммов. Бой захватывающий. Соперники пытаются показать все свои навыки. Но технически сильнее оказался шалакынский спортсмен Ерулан Катыран.

ЕРУЛАН КАТЫРАН, участник турнира, район Шал акына

— У меня был специальный метод, я хорошо подготовился. Этим видом спорта я занимаюсь уже почти 3 года.

Два борца в весовой категории 42 кг представляют Есильский и Тимирязевский районы. Спортсменов поддерживают их близкие и тренеры. В этом бою сильнейшим оказался Ерасыл Мухамади из Есильского района.



ЕРАСЫЛ МУХАМАДИ, участник турнира, Есильский район

— Соперника я опрокинул назад, он не смог противостоять и упал. Мне нравится казакша курес, интересуюсь только этим видом спорта

Турнир памяти Жаудата Шоткина собрал около 100 борцов области. Соревнования в честь почетного гражданина Есильского района организовали уже в 33-й раз. По окончании турнира победителям вручили кубки, медали и денежные призы.

