Полицейские СКО защищают хвойные деревья в преддверии нового года



Защитить хвойные деревья от незаконной вырубки — одна из задач полиции в предновогодние дни. С 15 декабря в области проводится акция «Ель». Сотрудники природоохранной полиции проводят рейды по лесным массивам, местам торговли. В них принимают участие представители территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по СКО. Полицейские напоминают, что незаконная вырубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд, влечёт штраф на физических лиц до 153 тысяч тенге, входящих в лесной фонд — до 306 тысяч тенге.

