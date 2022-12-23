Айдарбек Сапаров посетил два района СКО

Визит Айдарбека Сапарова в Тимирязевский район начался с посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Aq sunqar». Спортивный объект построили в мае этого года. В рамках программы «Ауыл — ел бесігі», потратили на него 523 миллиона тенге. Местные жители могут заниматься здесь волейболом, футболом, баскетболом и настольным теннисом. Также есть залы для фитнеса и борьбы. Тренировки бесплатные.

НИКОЛАЙ СУРОВ, тренер

— Раньше где вы занимались, в школе? В спортзале, да, там лыжная база была. Условия похуже были. Сейчас гораздо лучше и теплее, просторнее. И здесь в безопасности. Раньше недалеко от дороги катались, сейчас все уловия созданы. Большое спасибо.

Глава региона поблагодарил трЕнеров за спортивное воспитание молодого поколения.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

«Как дети вам нравиться здесь? -Да. Все условия созданы для вас? -Да. Как тренирует вас тренер?» — Хорошо.

Аким области также посетил крытый хоккейный корт в районном центре. Построили его в прошлом году за счет местного бюджета, выделили около 95 миллионов тенге. После глава региона провел встречу с местными жителями. Сначала он заслушал отчет акима района. В нем Ерлан Жаров особое внимание уделил дорожной инфраструктуре района и водоснабжению в селах.

ЕРЛАН ЖАРОВ, аким Тимирязевского района:

— В нынешнем году планируем перейти к среднему ремонту и асфальтированию дорог административного центра, села Тимирязево и Докучаевского сельского округа. Большая работа проводится по обеспечению населения качественной питьевой водой 21 населенного пункта, 17 сел получают воду из группового водопровода, 3 села получают воду из местных источников и 1 населенный пункт обеспечен подвозом. В текущем году порядка 230 домов завели воду в дом.

Айдарбек Сапаров обратил внимание главы района на массовый отток населения. Только за последние 4 года из Тимирязево уехали 2 тысячи человек.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Как будем решать? Как удержать людей на селе, если из маленьких сел уезжают, как в райцентре удержать? Создать условия. Все, что надо было сверх бюджета, мы дали, поддержали проекты и дальше будем поддерживать. Юбилей на высоком уровне нужно провести, пригласить бизнесменов, которые когда-то уехали отсюда, пусть они тоже вкладывают в свое село, они же здесь родились, я думаю, они патриоты.

Чтобы сохранить села необходимо решить вопросы с дорогами, водой и активизировать работу общественного транспорта в сельской местности, отметил глава региона. Заниматься этим будет местный аким, а сельхозтоваропроизводители должны его поддерживать.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Большую государственную поддержку получают сельхозтоваропроизводители. Порядка 4 млрд тенге субсидий выделено только Тимирязевскому району. Поэтому встречные обязательства должны быть. Социальная ответственность бизнеса должна быть. Призываю вас всех пару улиц взять и асфальтировать, дома построить, в январе давайте будем готовиться, каждый свою долю участия должен обеспечить.

Затем Айдарбек Сапаров посетил район Шал акына. Прежде всего, руководитель региона провел встречу с населением. Заслушал отчет местного акима Рахата Смагулова. За два года бюджет района вырос в два раза и составил 6 млрд 700 млн тенге. Большая часть средств направлена на развитие социальной сферы.

РАХАТ СМАГУЛОВ, аким района Шал акына:

— В прошлом году мы восстановили 46-квартирный дом, который пустовал с 1999 года. И 9 квартир в подъезде жилого дома, также пустующего в городе Сергеевка. Данные квартиры были предоставлены очередникам из числа многодетных матерей инвалидов и детей сирот. В этом году начато строительство 27-квартирного жилого дома в городе Сергеевке, и также ведется строительство частных жилых домов за счет сельхозтоваропроизводителей. Введено в эксплуатацию 7 тыс. кв.м. жилья. До конца года, я думаю, что мы план по вводу жилья исполним.

В ходе встречи обсуждали вопросы сельского хозяйства, здравоохранения, водоснабжения и дорожного сообщения. Около полумиллиарда тенге в районе освоить не удалось. Глава региона отметил, чтобы в будущем не допускать подобного, необходимо четко и правильно планировать бюджет.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Правильное финансирование должно быть. По месяцам должно быть разбито. Вовремя провести конкурсы. Потом график сделать, не отставать от графика. Если попадаются непорядочные, недобросовестные подрядчики, то надо принимать меры, сразу же.

Уровень образования в районе оставляет желать лучшего. Руководитель областного управления образования Назир Жашибеков отметил, что средний показатель выпускников района на Едином национальном тестировании составил 66 баллов. Это намного ниже областного уровня. Айдарбек Сапаров поручил руководителю районного отдела образования взять этот вопрос на контроль.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Я сам держу все вопросы на контроле. Областной акимат и районные стараются, но, конечно, есть недочеты. Мы будем их исправлять. Уверен, при вашей помощи и поддержке мы сможем добиться поставленных целей.

После встречи Айдарбек Сапаров посетил школу искусств «Өркен» в Сергеевке, где ознакомился с ее работой. Она рассчитана на 500 мест. В 2020-м здесь провели капитальный ремонт. С детьми занимаются 17 педагогов. Аким области поблагодарил учителей и пожелал им успехов в работе.

