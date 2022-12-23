Аким Шагалалинского сельского округа победила в номинации «Лучший социальный проект» на республиканском конкурсе

Аким Шагалалинского сельского округа Аккайынского района Гульмира Добромирова стала победительницей в номинации «Лучший социальный проект» на республиканском конкурсе под названием «Лучший сельский аким». Его организовало Агентство РК по делам госслужбы. Для участия в конкурсе заявки подали порядка 100 руководителей округов страны, в том числе 12 — из нашего региона. В итоге звание «Лучший сельский аким» получил аким Жаушыкумского сельского округа Туркестанской области. Победителей и обладателей номинаций конкурса наградили Почетной грамотой председателя Агентства.

