В Петропавловске прошло последнее в этом году заседание областного общественного совета. На повестке дня — государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение. В СКО таких организаций 465. Их посещают более 18-ти тысяч детей. Что касается финансирования, то его здесь определяют согласно методике.

ТАТЬЯНА ПРОТОПОПОВА, заместитель руководитель управления образования СКО

— «Стоимость финансирования 1 ребёнка для групп с прибыванием детей в течение 10,5 часов составляет 51 485 тенге, это на селе. В городе — 56 741 тенге. В течение 9 часов на селе — 47 443 тенге, а в городе — 43 226 тенге. Для групп не полным прибыванием — 22 500 тенге, и 20 788 в городе».

Говорили здесь и о размере родительской платы на 2023 год. Формирование её стоимости произвели с применением статистических данных розничных цен на основные продовольственные товары. Кроме того, обсудили члены совета тарифы на регулярные внутриобластные социально значимые автомобильные пассажирские перевозки.

МИРХАТ АБИЛЬМАЖИНОВ, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО

— «С целью уменьшения нагрузки на бюджет принято решение повышение стоимости проезда населения на 2 тенге за км. Тем самым доход перевозчика от продажи увеличится на 2 тенге, уменьшаем нагрузку на бюджет. Сэкономими 200 млн тенге. На этот год план субсидирования — 900 млн тенге».

Всего по области субсидии получают 43 социально значимых внутриобластных маршрутов, общая сумма которых составляет более 787 млн тенге.