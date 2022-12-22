В областном Доме дружбы подвели итоги уходящего года. В торжественной обстановке здесь отметили труд тех, кто внёс большой вклад в укрепление единства страны, сохранение мира и согласия. От имени акима области собравшихся поздравил его первый заместитель Марат Тасмаганбетов.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО

— «Уходящий год стал годом важных судьбоносных общественно-политических событий. Мы вместе с Вами доказали, что наша сила в единстве, опирающаяся, прежде всего, на многообразие мнений, разнообразие подходов, богатство новых идей. АНК всегда была в авангарде созидательного труда нашего народа по реализации Послания главы государства народу».

Отметили сегодня труд Ляззат Жалмукановой. В средней школе-комплексе национального возрождения №17 обучаются представители различных этносов. Им прививают традции и культуру не только своей нации, но и других.

ЛЯЗЗАТ ЖАЛМУКАНОВА, директор средней школы-комплекса национального возрождения №17

— «Сегодня я получила самую высшую награду АНК. Это заслуга не только моя, но и всего педагогического коллектива. Мы являемся одним из структурных подразделений АНК, считаемся уникальной школой, которая единственная в республике».

В школе-комплексе национального возрождения знания получают более 1800 учащихся. В этом году 11 выпускников окончили учебное заведение со знаком отличия «Алтын белгі».

Помимо Ляззат Жалмукановой награду получили и другие члены АНК.