Ансамбль казахского танца «Адемау» трижды в этом году представил свои номера в Турции

Яркие, грациозные, талантливые. В этом году артисты ансамбля казахского танца «Адемау» радовали своими выступлениями не только североказахстанского зрителя, но и эффектно заявили о себе на турецкой сцене.



РАСИМА СУЧКОВА, художественный руководитель ансамбля казахского танца «Адемау»

— В этом году мы трижды побывали только в Турции, что очень приятно, работая с Тюрксоем. Это организация, которая работает со всеми артистами тюркского мира. Первое приглашение мы получили в Турцию на открытие «Бурса — Центр культуры 2022 всего тюркского мира», а вот совсем недавно приехали с закрытия этого фестиваля. Большое спасибо акиму области и руководителю управления культуры, что нашли возможности и отправили нас в такую дальнюю поездку.

А между этими проектами «Адемау» показали себя на масштабных 4 Всемирных играх кочевников, которые стартовали в конце сентября этого года в турецком городе Изник.

РАСИМА СУЧКОВА, художественный руководитель ансамбля казахского танца «Адемау»

— В этом году Турция передала свою эстафету и следующее соревнования будут проходить в Азербайджане. Мы тоже получили приглашение и будем стараться попасть туда.

В штате ансамбля казахского танца «Адемау», которому в этом году уже 20 лет, 16 артистов. Физическую усталость танцоры отбрасывают. Каждая такая поездка для них — вдохновение, новые знакомства и новые творческие открытия. 20-летняя Мария Пильзак в ансамбле уже более 5 лет. Девушка, как и все артисты ансамбля, надеется, что впереди ждут большие проекты и выступления.

МАРИЯ ПИЛЬЗАК, артистка ансамбля казахского танца «Адемау»

— Проделана, конечно, огромная работа по подготовке к поездке, также проделана большая работа и на самом фестивале. Мы чувствуем себя среди других коллективов уверенно, нам очень нравится. Хочется также посетить другие страны, поучаствовать в фестивалях и конкурсах.

Впрочем, из каждой такой поездки ансамбль привозит новые идеи. Сегодня «Адемау» совместно с казахским оркестром филармонии готовятся к показу детской сказки «Алдар Косе» на период зимних каникул.