С 1 января начнется 2-й этап массового декларирования

2-й этап массового декларирования начнется с 1 января. То есть со следующего года отчетность начнут сдавать сотрудники госучреждений.

Бауржан Шайкенов, заместитель начальника ДГД по СКО:

— «Для вхождения во всеобщее декларирование всеми декларантами будет представляться Декларация об активах и обязательствах физического лица». 1 этап уже завершился и с 1 января 2023 года во второй этап всеобщего декларирования войдут работники государственных учреждений и их супруги, а также работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги».

Срок подачи декларации на бумажном носителе до 15 июля по месту жительства, а в электронном виде — до 15 сентября. Декларацию можно подать в электронном виде через egov.kz, а также через мобильное приложение.

Бауржан Шайкенов, заместитель начальника ДГД по СКО

— «Согласно пп.2 п.2 статьи 11 ЗРК «О противодействии коррупции» декларацию об активах и обязательствах представляют лица, являющиеся кандидатами на госдолжность либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, и их супруги представляют декларацию до вынесения акта должностного лица (органа), имеющего право назначения на должность, о назначении на должность (по состоянию на первое число месяца представления декларации). Кандидаты на выборную должность представляют декларацию на первое число месяца начала срока выдвижения.

Следует отметить, что за непредставление декларации об активах и обязательствах предусмотрена административная ответственность. По мнению экспертов, переход на всеобщее декларирование позволит снизить уровень теневого оборота и коррупции. Кампанию проведут в 4 этапа до 2025 года.