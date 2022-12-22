Областной театр кукол радует зрителей новыми спектаклями



Новое видение, новый свет, новые премьеры. Областной театр кукол собирает аншлаги на своих спектаклях и готовится встретить зрителей для показа новых постановок. Сегодня в театре кукол провели первую репетицию на зрителя сказки под названием «Новогодние приключения маленькой Дианы». Премьера спектакля состоится уже в эти выходные.

РИГОРИЙ ЛАЙКО, главный режиссёр областного тетра кукол

— Это история о маленькой девочке, которая попадает в сон и там с ней происходят чудесные события. Очень получилась хорошая добрая история. Рекомендую с детками приходить и радоваться. После декады новогодней у нас в ближайшие выходные будет снова «Полярная история». Одна из первых постановок, это моя будет постановка, спектакль для самых маленьких от года до четырёх. Этот спектакль будет теневой с тремя большими куклами. У нас есть спектакль «Серебряное копытце», которое у нас будет идти в малом зале. Есть ещё ряд спектаклей, которые вы видели на большой сцене, но мы их перенесем в малую. Это будут уже более тонкие, теплые спектакли, чтобы зритель оказался рядом и мог лучше погрузиться в атмосферу.