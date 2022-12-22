Какой ожидается погода в СКО на Новый год, рассказали синоптики

Проводы уходящего года в семейном кругу, разнообразные развлечения и, конечно же, прогулка по Конституции Казахстана. Кстати, самой длинной пешеходной улице в мире. Вот так обычно проводят Новый год петропавловцы. Горожане надеются, что на этот Новый год погода не подведёт, и они смогут подольше насладиться родным городом в час, когда пробьют куранты.

— Чтобы можно было пройти прогуляться с друзьями, дома изначально посидеть с родственниками. По Ленина походить. Чтобы не было холодно. Какую бы хотелось? Снежную, безветренную, теплую. Обязательно посетить нашу городскую ёлку, все мероприятия. Я думаю, этот Новый год будет очень позитивным. Новый год я проведу в театре с нашими преданными и любимыми зрителями, а дальше, конечно же, семья. Новый год будет теплый, хороший. Праздновать буду со всеми горожанами на улице Конституции.

У синоптиков для североказахстанцев есть хорошая новость. Сильных морозов не будет.

ГУЛЬЗАТ ГАЗИЗОВА, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО

— 31 декабря ночью ожидается 17…22 мороза, днем 1 января 10…15 мороза.

А вот в ближайшие дни жителям области следует хорошо утепляться. В предстоящие сутки ожидается понижение температуры ночью до 22…27, днем до 18…23 мороза.

ГУЛЬЗАТ ГАЗИЗОВА, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО

— Затем ожидается повышение температуры воздуха ночью до 5…10, на востоке области 13 мороза, днем 3…8 мороза. Во второй половине декады ожидается колебание температуры воздуха ночью от 15…20 до 10…15 мороза, днем от 7…12 мороза, на востоке области 15 мороза до 5…10 мороза.

Снег ожидается в первой половине и в конце третьей декады, то есть 30-31 декабря. Гололед предполагается в середине третьей декады. Так что, водителям и пешеходам стоит быть внимательными при передвижении. Также ожидается метель и ветер 15-20 м/с в первой половине и в конце третьей декады.