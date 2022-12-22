Каковы преимущества Единого реестра административных правонарушений рассказали прокуроры

В рамках государственном программы «Цифровой Казахстан» Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры страны запустил информационную систему «Единый реестр административных правонарушений». В северном регионе она заработала в октябре 2017 года и хорошо себя зарекомендовала.

АЙДАР МУКАНОВ, начальник отдела управления Комитета по правовой статистике и специальным сферам учена Генеральной прокураторы РК по СКО:

— Данная система позволяет автоматически идентифицировать правонарушителя, правильно определять квалификацию деяния, определять размер наложенного взыскания. Сам ЕРАП в себе заключает уже более 67 интегрированных государственных органов, которые уполномочены возбуждать административные производства. Также, в этой системе регистрируются все правонарушения государственных органов.

Кроме того, в информационную систему ЕРАП интегрировали базы данных судебных исполнителей. А еще к ней подключены 19 банков второго уровня и Казпочта. Это было сделано, чтобы правонарушители могли в более удобном формате оплачивать административные штрафы. Их общая сумма, включая штрафы за нарушение ПДД, с начала года по области достигла 490 млн тенге. В информационную систему ЕРАП автоматически приходят данные о правонарушениях с 28 видеокамер, установленных в области в ноябре.

АЙДАР МУКАНОВ, начальник отдела управления Комитета по правовой статистике и специальным сферам учена Генеральной прокураторы РК по СКО:

— Имелись такие факты, когда в течение четырех дней правонарушитель 10 раз совершал административное правонарушение, т.е. не соблюдал скоростной режим, не соблюдал правила дорожного движения на перекрестках. И у него по эти 10 штрафам сумма наложенного взыскания составляет свыше 200 тысяч тенге. 8:15 Законодателем предоставлена возможности нарушителю оплачивать административные штрафы в сокращенном порядка, в размере 50% от основного взыскания в течение 7 суток.

На добровольную оплату штрафа у нарушителей есть 30 дней. После материалы передаются судебным исполнителям.