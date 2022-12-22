Айдарбек Сапаров: «На селе должна быть постоянная занятость населения»

Инфраструктура Тайыншинского района развита, инвесторы реализуют масштабные проекты. Соответственно, открываются рабочие места, но почему продолжается отток населения? С таким вопросом к акиму района обратился Айдарбек Сапаров в ходе своей рабочей поездки. Берик Альжанов отметил, что проблема в небольших селах, благодаря вновь открывшимся предприятиям местные жители переезжают в Тайыншу. Глава региона подчеркнул, что если бы дороги в селах были хорошими и предоставлялись соответствующие виды медицинской помощи, желающих уехать не было бы.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Чтобы остановить переезд жителей, необходимо обеспечить их работой в течение всего года. Почему люди не занимаются животноводством? Если вы возьмете это дело на себя, производство кормов также будет процветать. Акимам сельских округов и руководителям сельхозформирований необходимо рассказать о программе микрокредитования населения. 300 млн тенге освоили всего 13 человек.

Аким области подчеркнул, что агротехнологии не выполняются на должном уровне, минеральные удобрения не обновляются. Хотя государство оказывает поддержку, выделяет субсидии на приобретение гербицидов и удобрений — 50%, на технику — 25%. Те, кто ими пользуются, в меньшинстве.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Если не будем создавать условия для людей, то вы останетесь без механизаторов, комбайнеров и агрономов. Вы должны обучать их, помогать им. Тогда они будут возвращаться в село.

Район не освоил в этом году 173 млн тенге. По итогам 9 месяцев возвращено 402 млн. Айдарбек Сапаров считает, это привело к тому, что план финансирования был составлен неправильно или конкурсы не проводились своевременно. В следующем году нельзя допускать подобные ошибки. Аким области предупредил, что если ситуация повторится, примет жесткие меры. Здесь же отчитался о проводимой работе аким района. Сейчас в Тайынше идет строительство школы на 600 мест, пятиэтажного 25-квартирного жилого дома и хоккейного корта.

Берик Альжанов, аким Тайыншинского района:

— В текущем году в селе Киров завершается строительство распределительных сетей с подключением Булаевского группового водопровода. Начато строительство объектов водоснабжения в селах Чкалово, Петровка, Вероновка, Горький. Запуск запланирован на следующий год. В результате порядка 5 900 человек будут обеспечены чистой водой.

В этом году обновлены 3 улицы города Тайынши. На приведение в порядок 5 километров дорожного полотна здесь потратили более 600 млн тенге. Отремонтируют дороги еще в 3х населенных пунктах. Вместе с тем есть вопросы, которые беспокоят местных жителей.

МАЙРА РЫСБАЕВА, жительница города Тайынша:

— Тротуаров по нашему городу нет. Поэтому горожане вынуждены передвигаться по обочине проезжей части.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Возьмем на контроль и рассматрим проблему.

Вопрос обустройства тротуаров, поднятый жителями, не единственный. Школа, в которой учится дочь Олеси Сахон, в аварийном состоянии. В комфортных условиях для занятий нуждается 141 ребенок, говорит сельчанка.

ОЛЕСЯ САХОН, жительница Тайынши:

— Дочка учится в первом классе. Мы очень переживаем за жизнь наших детей. От имени родителей просим выделить средства на строительство нового объекта.

А строительство школы в селе Вишневке практически не ведется. Услышав просьбы жителей, аким области заявил, что эти вопросы будут взяты на контроль.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В области порядка 23 объектов не включены в бюджет. К их числу относится и школа, строительство которой еще не завершено. Необходимо следить за аварийными объектами образования. Важно учитывать безопасность детей. Проблемы нужно решать срочно.

Айдарбек Сапаров также посетил многопрофильную межрайонную больницу в Тайынше. Неделю назад в учреждении запустили новый компьютерный томограф. Аппарат приобрели за 268 млн тенге.

Максат КУДРАТОЛЛАЕВ, директор Тайыншинской многопрофильной межрайонной больницы:

— Лаборанты полностью освоили новое устройство. Для этого производители специально приехали из Москвы. Компьютерный томограф делает 32 разреза. Пока работаем в тестовом режиме и рассматриваем возможности. Изначально принимали 4-5 больных. Теперь мы планируем — до 10-15.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Давайте поправим здоровье людей. С текущим ремонтом поможет аким района, а с капремонтом мы поможем.

Аким области пообщался с молодыми специалистами и отметил, что им будет оказана соответствующая поддержка.

Далее ознакомился с деятельностью предприятия по глубокой переработке зерна. Товарищество выпускает 20-25 тонн продукции в день и теперь планирует довести показатель до 60.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Хороший бизнес, глубокая переработка получается.

А еще ТОО проявляет себя, как социально ответственный бизнес: строит дома для молодых учителей и врачей.

Глава региона в ходе рабочей поездки также побывал в ТОО «EMC AGRO».

САЯТ ОРАЗБЕКОВ, председатель наблюдательного совета ТОО «EMC AGRO», Тайыншинский район:

— Объем вложенных инвестиций превышает 11 млрд тенге. В настоящее время здесь трудятся более 300 человек. Комплекс был запущен в августе прошлого года. В результате мы увеличили ассортимент продукции. В следующем году мы завершим работу.

Товарищество планирует увеличить производственную мощность. Аким области отметил, что в этом случае предприятие станет самым крупным в Казахстане. Сейчас продукция отправляется и в Узбекистан. С Арменией и Грузией заключили предварительное соглашение. Документы, необходимые для экспорта мяса в Китай, также готовы.