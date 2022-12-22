Аким СКО посетил Аккайынский район

Аким Северо-Казахстанской области с рабочим визитом посетил Аккайынский район. Айдарбек Сапаров ознакомился с деятельностью новой птицефабрики в селе Аралагаш.

«-Куда будете продавать? -У нас уже, честно говоря, очередь стоит. — Спрос есть. — Местный дилер просит, даже 2 дилера просят местных, Кокшетау спрашивает, Астана спрашивает».

Производственная мощность птицефабрики — 5 тысяч тонн мяса птицы в год. Спрос на продукцию большой, поскольку сейчас внутренний рынок Казахстана закрыт лишь на 65%. Глава региона отметил, что предприятию предстоит выполнить еще больший объем работ и сделать это нужно оперативно. Айдарбек Сапаров поинтересовался, какие существуют проблемные моменты. Здесь есть трудности с интернет-соединением.

«Оборудование все европейское. Оно работает на интернете. Мы самостоятельно не смогли договориться с поставщиками услуг».

Аким области заверил, с решением вопросов помогут. Также глава региона узнал, как обстоит ситуация с кадрами.

— «Сколько человек сейчас работает? — У меня на основном производстве уже человек 60 работает. И плюс человек 100 строителей. -Зарплата как? — Зарплата вовремя, своевременно все. — Средняя зарплата какая? — В среднем 200 тысяч — Сегодня практически все местные люди работают. Мы из города возим, 2 рейсовых автобуса, вот сейчас со Смирново договариваемся 1 рейс ставить».

Продолжилась рабочая поездка в Аккайынский район встречей с общественностью. Аккайынцы озвучили волнующие вопросы. Их нужно решать совместными усилиями, ведь они влияют на отток населения, отметил глава региона.

Рустем Елубаев, аким Аккайынского района

— «Для улучшения жизни, проживания в селе у нас разработана проектно-сметная документация на ремонт дорог, объектов водоснабжения, освещения, социальных объектов на сумму 5 миллиардов тенге. В текущем году были проведены ремонты дорог. На данные цели было использовало порядка 600 миллионов тенге. Это послужило улучшению качества дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии с 67,3% до 82%».

Необходимо вести пристальный контроль за тем, чтобы по дорогам не ездили большегрузы и не разрушали их, отметил Айдарбек Сапаров. Также нужно усилить работу по внесению минеральных удобрений, так как этим занимается лишь малая часть всех аграриев.

Айдарбек Сапаров, аким СКО

— «Как говорит начальник Управления сельского хозяйства, из 308 хозяйств, только в 23 соблюдается технология, где применяются минеральные удобрения. Ставится вопрос, почему мы эту работу не проводим? Почва истощается, нет фосфора, нет азота. Хотя государственная поддержка в этом направлении достаточная. Кто вносит, тот знает, 50% субсидий государство возмещает».

В районе остались не освоенными несколько сотен миллионов тенге, отметил аким области. Остаются незавершенными ряд проектов.

Айдарбек Сапаров, аким СКО

— «Правильно планируйте все. Конкурсы проводите уже в январе-феврале максимум. Не допускайте этого больше. На особом контроле держите, как аким района».

Айдарбек Сапаров заключил, что в районе уже проведена большая работа, но впереди еще предстоит многое сделать, чтобы улучшить качество жизни. Все озвученные проблемные вопросы и предложения будут приняты в работу, пообещал аким СКО.

