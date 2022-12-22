Аким Петропавловска провёл отчётную встречу с населением

Отчётную встречу с населением провёл аким Петропавловска Руслан Анбаев. Принял в ней участие глава региона Айдарбек Сапаров. На повестке дня — итоги социально-экономического развития областного центра. В этом году бюджет составил 71,6 млрд тенге. Большую работу провели по линии строительства. За 11 месяцев здесь выполнили работы на 48,2 млрд тенге. Ежегодно преображаются микрорайоны «Жас Өркен», «Орталық» и «Береке».

РУСЛАН АНБАЕВ, аким г. Петропавловска

— «В Жас Өркене строятся 10 кредитных домов, микрорайоне «Орталық» по ул. Валиханова — 6 домов и в Береке строится арендно-коммунальное жильё, которое в текущем году подходит к завершению с переходящими коммуникациями на следующий год. Я думаю, что летом 2023-го мы эти работы завершим и там появятся новосёлы. Стоит отметить развитие направления коммерческого жилья. Частными компаниями в текущем году ведётся строительство 35 домов. С начала года ввели в эксплуатацию 12 коммерческих домов. До конца года жилой фонд пополнят ещё 7 домов с последующим заселением жителей в 2023 году».

В этом году заветные квадратные метры получат более полутора тысяч человек. Особое внимание — индивидуальному жилищному строительству. На эти цели в посёлке «Солнечный» и микрорайоне «Южный» выделят более 2-х тысяч участков, где очередники, а их более 16-ти тысяч, могут получить 10 соток земли безвозмездно.

Что касается ЖКХ, то здесь тоже провели большую работу. В текущем году на улицах областного центра установили 183 светильника, отремонтировали 2,8 км дорог на 5-ти улицах. Кроме того, проводят и реконструкцию дорожного полотна.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким г. Петропавловска

— «В 2021 году начата реализация проекта по реконструкции ул. Жумабаева на участке от ул. Чкалова до ул. Пионерская, протяженностью 960 метров. Проект является переходящим, ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году. В 2021 году начаты работы по реконструкции улицы Горького на участке от ул. К.Сутюшева до ул. Петрова».

Выслушав отчёт градоначальника, Айдарбек Сапаров отметил, что в Петропавловске есть ряд проблем с тепло- и водоснабжением. Сегодня по городу износ всех сетей составляет 70-80%. Решением этих вопросов будут заниматься с начала следующего года. Начнут с теплоэлектроцентрали, заверил первый руководитель области.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области

— «17,5 млрд тенге выделено акционерами, в этом году 12,5 млрд уже освоили. На следующий год планируем освоить 5,2 млрд на строительство новой трубы и ремонтов котлоагрегатов. Я думаю, этих средств недостаточно. Поэтому, после Нового года я приглашаю акционеров. Будем вести с ними преговоры об увеличении финансирования в 2 раза. Без этого в следующем отопительном сезоне нам будет сложно. Поэтому, подготовительные работы мы должны провести на очень высоком уровне».

Ещё одна проблема для петропавловцев — дороги. С 2018 года на средний ремонт дорожного полотна выделяли всего 400 млн тенге. В этом году бюджет пересмотрели, отмечает глава региона. Теперь на ремонт дорог из областного бюджета будут выделять 4 млрд тенге. На эти средства можно привести в порядок 18 улиц.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области

404 7,47: «Как минимум, 10 улиц мы должны капитально отремонтировать. Ни так, как раньше ремонтировали: закрыли улицу и целое лето ремонтируем. Такого быть не должно. Серьёзные компании должны приходить и максимум за полмесяца проводить работы».

После аким области и градоначальник выслушали вопросы горожан. Обращения к горожанам были разные.

— «Большой вопрос. Самое большое садоводческое товарищество — 1742 участка. У нас нет названия. Мы не можем его оформить в частную собственность. Нотариус не принимает наши дела».

РУСЛАН АНБАЕВ, аким г. Петропавловска

— Вы завтра подходите. Потому что, мне надо с пакетом документов ознакомиться и собрать уполномоченные органы. Я думаю, в судебном порядке мы этот вопрос решим».

Поступали вопросы и по здравоохранению. Жителей волнуют «заоблачные» цены на лекарства и нехватка узких специалистов в медучреждениях. Эти вопросы профильное управление держит на контроле. В этом году в нашу область прибыли 185 молодых специалистов. Им оказывают все условия: обеспечивают жильём и выплачивают пособие. После встречи Руслан Анбаев провёл личный приём граждан. Его посетили 10 горожан.