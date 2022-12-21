В Жамбылском районе плохо развивается животноводство

Аким области встретился с жителями Жамбылского района, выслушал вопросы граждан и дал ряд поручений. С какими показателями в районе завершают год и какие цели ставят на предстоящий, рассказал аким Жамбылского района, Марат Ескендиров. В 2023 году планируют построить молочно-товарную ферму и отремонтировать дороги.

МАРАТ ЕСКЕНДИРОВ, аким Жамбылского района:

— В 2023 году планируем завершить переходящий проект «Петровка-Жанажол» 11-й км, дополнительно мы пересчитали проекты. Это с.Пресноредуть на границе области, с.Железное, с.Петровка, с.Жанажол и подъезд к селу Каракамыс.

60% сельхозтоваропроизводителей не занимаются животноводством. Эту перспективную сферу нельзя игнорировать, отметил Айдарбек Сапаров.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Понятно есть проблема дорог, транспортного сообщения и масса других вопросов. Сегодня 60% сельхозработников не занимаются животноводством. Нет круглогодичной занятости. Ни одного крупного проекта, ни одной крупной МТФ. Всё привозят из Петропавловска.

Айдарбек Сапаров заслушал пожелания сельчан. Они говорили о плохих дорогах и нехватке медицинских кадров. Подверг критике глава региона и факт неосвоения 172 млн тенге. Эти средства могли пойти на строительство ФОКа, систем водоснабжения, ремонт дорог. Также в Жамбылском районе плохо используют меры государственной поддержки.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Для этого все есть, государство субсидирует. Строительство — 25% инвестсубсидий, гербициды, семена на все есть субсидии. Почему не вкладываемся? Отдача будет сразу.

После аким области посетил центральную районную больницу. Учреждение здравоохранения рассчитано на 60 мест, как считают врачи, здесь имеется все необходимое оборудование. Между тем, Айдарбек Сапаров поручил приобрести в отделение реанимации кислородную станцию.

А вот здание поликлиники нуждается в ремонте.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Все условия необходимые для поликлиники создадим. Аким района с управлением здравоохранения отстояли этот вопрос. С кадрами проблем нет.

Также Айдарбек Сапаров пообщался с молодыми врачами. Жалоб на условия труда у медперсонала нет.